Discapacitados intelectuales piden en Cortes C-LM voz y voto "para llegar más lejos" y formación ante retos tecnológicos

Pleno organizado junto a la Federación Provincial de Personas con Discapacidad Intelectual (Marsodeto) en las Cortes. - CORTES

TOLEDO, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Personas con discapacidad intelectual han tomado este jueves la palabra en las Cortes de Castilla-La Mancha durante la celebración del XXVI pleno organizado junto a la Federación Provincial de Personas con Discapacidad Intelectual (Marsodeto) para demandar que se les tenga en cuenta "para llegar más lejos", formación ante retos tecnológicos como la Inteligencia Artificial, y apoyo en materia de salud mental.

Lo han hecho, en representación de todos los presentes, Natalia Hernández Martín y Jesús Adalid Carrillo, de la Asociación Apandid; Noelia Almendros Oropesa y Andrea Castelló Rodríguez, de APAM; Rocío Valverde Carrasco, de Asprodeta; Alejandro Pérez Bravo, de Afannes; María Ángeles del Val Huete, de Homiguar, y Lucía Bravo Bargueño, de Down Toledo.

El acto ha comenzado guardando un minuto de silencio por la última víctima de violencia de género en Torrijos (Toledo) y tras ello el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, ha aludido a la obligación que tienen los poderes públicos de velar y garantizar los derechos de todas las personas.

"Desde las Cortes vamos a hacer todo lo posible porque siempre tengáis voz", se ha comprometido Bellido, que ha considerado este pleno un "ejemplo" para el Parlamento regional, desde donde van a recoger "siempre" sus propuestas y demandas". "Vamos a intentar visibilizar vuestras necesidades y vamos a intentar también que vuestra presencia sea posible en todos los espacios de Castilla-La Mancha. Así que no dejéis de exigirnos", ha comentado.

La presidenta de Marsodeto, Trinidad Escobar, ha reconocido que actualmente las personas con discapacidad intelectual están bien pero falta "cambiar la mentalidad de las personas que no están aquí". "En un país como el que estamos viviendo, hay que cambiar la mentalidad", ha incidido.

"Ellos son capaces de transformar el mundo", ha añadido, apelando a los políticos a poner en marcha "una misión fantástica", la de no solo hacer las leyes "sino hacer que la gente se lo crea". Escobar ha pedido que nadie les cierre las puertas ni a las personas discapacitadas ni a sus familiares y que la participación "sea real" y puedan estar en las mesas donde se decide su futuro.

"OPORTUNIDADES DE ELECCIÓN"

A continuación han sido los protagonistas de este pleno los que han expresado sus inquietudes. Natalia Hernández y Jesús Adalid, de Apandid, han defendido su necesidad de llevar una "vida independiente" y de que se les proporcionen "oportunidades de elección", opciones y que puedan tomar decisiones, "aunque sean pequeñas".

"La independencia facilita la interacción en otros y la participación en las actividades de la comunidad", han señalado, opinando que su calidad de vida es mejor si tienen "mayor control" en sus vidas.

Desde APAM, Noelia Almendros Oropesa y Andrea Castelló Rodríguez, han reivindicado su necesidad de tener "voz y voto", dos palabras "sencillas", han admitido, "pero con un peso que solo comprende quien un día sintió que no tenía ni lo uno ni lo otro".

"Queremos hablar y queremos que nos escuchen de verdad, que tengan en cuenta nuestras experiencias, propuestas y necesidades, que nuestras palabras influyan en las decisiones, en las leyes y en las políticas que nos afectan, queremos opinar. Somos ciudadanos y ciudadanas, con ideas, con propuestas, con capacidad de transformar la sociedad y producir mejoras en el entorno", han destacado.

Rocío Valverde Carrasco, de Asprodeta, ha pedido que el acceso a las nuevas tecnologías "no sea una barrera a que podamos hacer todo por igual", y, si no fuera así, que se les facilite el acceso a las nuevas tecnologías "con adaptaciones".

"Necesitamos páginas web, redes sociales accesibles, con lenguaje sencillo, que nos podamos entender" y al que puedan acceder con seguridad y para ello también necesitan formación. "Necesitamos aprender a usar el móvil, el ordenador para comunicarnos, para quitar esa barrera que tenemos en la industria tecnológica", ha precisado, conscientes también de que la inteligencia artificial tiene muchos usos, y de que necesitan "herramientas" para utilizarla.

QUE NO SE LES CIERREN PUERTAS

Alejandro Pérez Bravo, de Afannes, ha hablado de educación y formación, expresando su deseo de aprender a su ritmo "pero con las mismas oportunidades". "Queremos avanzar sin prisa, pero sin que nos cierren puertas. Queremos seguir estudiando, tener opciones reales. Queremos sentir que podemos, como cualquiera", y que no se les excluya "por ir más lentos".

"Queremos poder llegar, aunque tardemos un poco más", ha apuntado Pérez Bravo, que se ha referido también a los profesores y educadores para asegurar que si te miran "con conciencia" te hacen sentir que sí puedes; y ha demandado "trabajos reales" para sentirse "útiles" y vivir de su propio trabajo.

María Ángeles del Val Huete, de Homiguar, ha reivindicado respeto ya que todavía en muchos sectores de la sociedad encuentran "barreras", pese a que se ha ido avanzando, o personas que les miran como si fuesen "enfermos", apelando a lograr un cambio de actitud en su entorno "enfocando hacia todas las personas y no solo hacia las limitaciones".

"Necesitamos que nos veáis sentirnos como parte activa, en particular en el espacio social común, donde podamos desarrollar nuestro propio estilo de vida, encontrar en nuestros intereses y compartirlos con otros grupos, creando así nuestra propia red de apoyo", ha destacado Del Val.

Finalmente, Lucía Bravo Bargueño, de Down Toledo, ha hablado de la salud mental, de cómo se sienten y de cómo se relacionan con los demás --"tres temas que están muy unidos" en su vida--, reclamando apoyos de salud mental "que sean claros, accesibles y adaptados", así como más citas, profesionales formados e información en lectura fácil.

Del mismo modo, ha reivindicado relaciones que les ayuden a estar bien. "Nuestra salud mental mejora cuando tenemos cerca a personas que nos escuchan, nos respetan y no nos juzgan. Las relaciones son parte de nuestra salud mental. Si tenemos buenos amigos, si nuestra familia nos apoya, si en el trabajo o en la asociación nos tratan bien, nos ayudan. Somos más seguros y más felices", ha dicho.

SEGUIR LUCHANDO "SIN TREGUA" POR MÁS AVANCES

Tras estas intervenciones, el presidente de Plena Inclusión Castilla-La Mancha, Francisco Serrano ha remarcado que este día "es un espejo donde vemos los avances logrados".

"Hoy celebramos lo avanzado, pero sobre todo blindamos nuestro compromiso de futuro", ha precisado, adelantando que seguirán luchando "sin tregua" para "derribar todas las barreras físicas, sociales y mentales, abrir todas las oportunidades y construir entornos donde la diversidad, el talento y la solidaridad sean la única norma. Porque la inclusión no es un favor que se concede, es un derecho que se ejerce".

Ha aprovechado para anunciar que Toledo acogerá los días 12 y 13 de noviembre del año próximo un Congreso Internacional de Educación, impulsado por esta Federación y por Plena Inclusión española como "punto de encuentro donde se compartan las mejores prácticas globales y se refuerce nuestro compromiso con la educación inclusiva".

Por su parte, el director general de Discapacidad de la Junta, Francisco José Armenta, ha incidido en que "la inclusión real es la meta" a nivel social, educativo y laboral, apostando por que la educación, la autonomía personal y la vida independiente "sean realidades posibles para todas y cada una de las personas".

"Gracias por recordarnos siempre que la inclusión no es un destino, sino un camino que se construye entre todas y entre todos. Sigamos avanzando con la misma convicción, con la fuerza que cada día demostráis y con la certeza de que una Castilla-La Mancha más justa y más humana es una Castilla-La mancha mejor para todas y para todos".