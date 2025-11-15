Diversificar fuentes de financiación y ser una organización más participativa, retos de Cáritas Ciudad Real

CIUDAD REAL 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Garantizar la estabilidad financiera mediante la diversificación de fuentes de financiación o actualizar la estructura y los estatutos para lograr una organización más ágil y participativa, son algunos de los retos que se ha marcado Cáritas Ciudad Diocesana de Ciudad Real, que este sábado ha celebrado su XI Asamblea.

Bajo el lema 'Renovarnos para servir mejor', se han dado cita más más 150 personas de Cáritas parroquiales, interparroquiales y servicios generales.

Según informa la entidad, con la mirada puesta en la Jornada Mundial de los Pobres se ha repasado los hitos más importantes de la Institución desde la anterior asamblea.

Se ha reforzado la identidad y la misión, para avanzar hacia una organización más moderna, transparente y sostenible. Tras el informe de secretaría con la evaluación de los últimos tres años, se ha realizado el análisis de las prioridades de la última asamblea para dar paso a las propuestas de trabajo del próximo año.

Así, se ha acordado un Plan de Sostenibilidad Económica, a fin de garantizar la estabilidad financiera mediante la diversificación de fuentes de financiación, la fidelización de colaboradores y la optimización de recursos.

También se ha planteado un Plan de Revisión y Adaptación del Diseño Organizativo, para actualizar la estructura y los estatutos para lograr una organización más ágil, participativa y coherente con su misión eclesial y social.

Por medio de un Plan de Comunicación Integral, la organiación diocesana pretende ortalecer la cohesión interna y la visibilidad externa, implantando un sistema de comunicación estructurado y coherente con los valores de Cáritas.

También se ha dado lugar a la votación de las tres propuestas clave que han sido aprobadas por mayoría. Dichos planteamientos pasan por modificación de estatutos para adaptarlos a la nueva realidad; celebración anual de la Asamblea Diocesana, para mejorar la información y participación, e implementar los planes estratégicos que trabajen la sostenibilidad, la organización y la comunicación.

"Con estas decisiones, Cáritas Diocesana de Ciudad Real reafirma su compromiso con los más pobres y vulnerables, y se prepara para afrontar los retos del futuro con una estructura sólida y una misión renovada".