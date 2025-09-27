El DOCM publicará este lunes la resolución que reparte 585.000 euros en ayudas para la promoción de la igualdad

GUADALAJARA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha concede ayudas por valor de 584.291,58 euros para financiar 14 proyectos de entidades y asociaciones de la región que promueven los valores que inspiran la acción del Instituto de la Mujer.

La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha informado de la resolución de esta línea de ayudas, que se publicará el próximo lunes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, durante la XI Carrera contra el Cáncer de Guadalajara, organizada por la Asociación Española contra el Cáncer, este sábado.

Según informa el Ejecutivo, Simón ha explicado que se trata de una de las once líneas de ayudas que pone en marcha la Consejería de Igualdad para promover, en este caso, los fines y valores que inspiran la acción del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, que tienen que ver con la consecución de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la sociedad, la promoción de las condiciones que la facilitan y la eliminación de cualquier tipo de discriminación hacia las mujeres.

"El Gobierno regional quiere agradecer el esfuerzo y la labor de entidades y asociaciones que desarrollan proyectos que sirven para impulsar la igualdad real y efectiva a todos los niveles, haciendo un especial hincapié en el apartado destinado a la sensibilización y la formación de la sociedad", ha asegurado la consejera.

Tal y como refleja la resolución que se publicará en el lunes en el DOCM, los proyectos se centran en cuestiones como la violencia sexual en el ámbito digital, la coeducación, la eliminación de roles y estereotipos de género, la educación sexual, la igualdad en el ámbito rural o a través del cine o la especialización desde el punto de vista jurídico, educativo, clínico o psicosocial ante casos de violencia sexual.

Por otro lado, Simón ha agradecido la labor de la Asociación Española contra el Cáncer y ha puesto en valor la organización de actividades de sensibilización como la marcha o carrera en la que ha participado este sábado desde Guadalajara, recordando el impacto de género que aún hoy existe en la detección de enfermedades como el cáncer, con especial mención al cáncer de mama.