El doctor Óscar Legido, del Hospital de Hellín, premio a la mejor tesis doctoral de urología oncológica

Equipo de Urología del Hospital de Hellín. - JCCM

ALBACETE 8 May. (EUROPA PRESS) -

El doctor Óscar Legido, urólogo del Hospital de Hellín, ha sido reconocido con el premio a la mejor tesis doctoral en el campo de la urología oncológica, concedido por la Asociación Española de Urología, con el objetivo de impulsar institucionalmente el mejor trabajo del año 2025 en esta materia.

La tesis del profesional del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha analiza el impacto sobre la masa muscular y la función física de terapias de privación androgénica empleadas en el cáncer de próstata en el adulto mayor, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Óscar Legido ha realizado esta tesis bajo el programa de doctorado de la Universidad de Castilla-La Mancha y ha incluido a pacientes, principalmente, de Albacete y, en una menor parte, de Villarrobledo y Hellín.

En la investigación, conocida como estudio Prosarc, realizó una medición de masa muscular de manera prospectiva con una técnica convencional como es la absorciometría de rayos X de doble energía (DXA) y una que es novedosa en este campo, la ecografía.

En ambos casos, se han objetivado pérdidas significativas a 6 meses de tratamiento, así como disminución de fuerza muscular, con un impacto menor a nivel de función física, todo ello unido a un aumento de la masa grasa.

En la dirección de la tesis se encuentran el Doctor Giménez Bachs, jefe de sección de Urología de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete y profesor asociado en la UCLM, y el doctor Abizanda Soler, jefe del Servicio de Geriatría de la GAI de Albacete y profesor titular en la universidad regional.

Actualmente, la tesis se encuentra en proceso de publicación y gracias a este reconocimiento, el urólogo de la Gerencia de Atención Integra de Hellín podrá participar, con inscripción gratuita, en la próxima edición de la Reunión Anual del Grupo Uro-Oncológico de la Asociación Española de Urología.

Con este reconocimiento, el especialista albaceteño consolida el buen hacer de un trabajo de investigación por el que ya fue galardonado en 2023.

Entonces, el póster presentado en la XXXVI Reunión Nacional de este grupo, obtuvo el primer premio en la categoría de Cáncer de Próstata Avanzado entre un total de 36 participantes.

Óscar Legido pertenece a la Sección de Urología de la Gerencia de Atención Integrada de Hellín.

Junto a su compañero José Julián Vázquez y el resto del equipo, están consiguiendo una transformación asistencial que está repercutiendo en más técnicas y más actividad en consulta.

Entre tanto, los especialistas ya trabajan en la incorporación de nuevos tratamientos que mejoren la seguridad en el paciente.