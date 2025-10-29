Dolz confirma que los autobuses turísticos no podrán subir al Casco de Cuenca cuando comiencen a funcionar los remontes

CUENCA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los autobuses turísticos dejarán de circular por el Casco Antiguo de Cuenca cuando comiencen a funcionar los remontes de la hoz del Huécar, según ha confirmado el alcalde, Darío Dolz, a preguntas de los medios de comunicación.

El primer edil ha asegurado que estas escaleras mecánicas "van a cambiar la movilidad" de la parte antigua de la ciudad y una de las medidas que se tomará, en este caso para aminorar la carga de vehículos que transitan por esta zona, será que "no van a poder subir estos autobuses, habrá que ir hasta los remontes para poder acceder al Casco".

Dolz ha comentado ante los medios la propuesta lanzada en el último pleno para la constitución de una mesa técnica que trabaje en una futura Zona de Bajas Emisiones en el Casco y también ha descartado, al menos por ahora, el retorno de las cámaras de control de acceso de vehículos que le había pedido el Partido Popular.

"Están descartadas hasta que demos los pasos efectivos para la Zona de Bajas Emisiones", ha precisado Dolz, que considera que esas cámaras implantadas por el Partido Popular durante la legislatura de Ángel Mariscal "no funcionaban y se quitaron a petición de los comerciante y vecinos del Casco"