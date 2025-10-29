Dolz remodelará su equipo de Gobierno tras la salida de Adrián Martínez y la entrada de Cristina Boza

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, atiende a los medios. - AYUNTAMIENTO

CUENCA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha confirmado que habrá una reestructuración del equipo de Gobierno tras la salida del concejal Adrián Martínez Vicente, que esta semana consumó su dimisión por motivos de salud, y la entrada de Cristina Boza, la siguiente en la lista.

Precisamente, este martes los socialistas comunicaban a la Junta Electoral Central la incorporación de la nueva concejal a la Corporación Municipal.

Dolz ha explicado que en estos momentos él está compartiendo las competencias de Urbanismo con la teniente de alcalde Saray Portillo.

Además, Martínez Vicente gestionaba también el área de aguas "y voy a ver cómo mezclo o divido esas dos áreas y a lo mejor hay alguna otra área, porque entra una nueva edil y hay que darle responsabilidad".

En todo caso, Dolz ha asegurado que "tocaré lo mínimo en indispensable" y que solamente tiene ciertas "percepciones" que comparte con su equipo de Gobierno.