Dolz todavía no ha decidido quién tomará las riendas de Urbanismo tras la renuncia de Adrián Martínez

CUENCA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, todavía no ha decidido quién tomará las riendas de la Concejalía de Urbanismo y Mantenimiento Urbano tras la renuncia de Adrián Martínez.

Dolz se ha referido al ya exconcejal como "un amigo que me ha acompañado en los dos equipos de gobierno como un puntal importantísimo" y ha deseado "que se recupere cuanto antes de la situación que está viviendo", aunque se teme "que no va a ser rápido".

El primer edil ha confirmado que el problema que sufre Adrián Martínez "es estrictamente de salud" y ha lamentado los "dimes y diretes" que ha provocado su salida, entre ellos su posible relación con la fallida remodelación del servicio de autobuses de Cuenca.

"Es una persona muy joven, con muchas capacidades y que ha dado todo por la ciudad de Cuenca y lo seguirá dando", ha afirmado el alcalde.

REUNIÓN CON LA EMPRESA QUE PROMOVERÁ LA REMODELACIÓN DEL MERCADO

A preguntas de los medios de comunicación durante la presentación de los nuevos contenedores adquiridos para la ciudad de Cuenca, Darío Dolz, ha informado que el pasado viernes hubo una reunión con la empresa que tiene una propuesta para la remodelación del edificio del mercado y la Plaza de España.

"Estuvimos viendo planos y delimitación de espacios y en breve se iniciará el expediente que tanto desea el Partido Popular, porque sabe que va a salir adelante", ha apuntado Dolz respecto a las críticas de esta formación al alcalde por decir que el pasado viernes iba a ver noticias sobre este edificio del mercado que luego no se produjeron.

"El proyecto será una colaboración público-privada y se podrá presentar quien quiera a la propuesta", ha precisado.

Por otro lado, Dolz también ha hablado sobre los proyectos que se podrán sufragar con los 9,2 millones de euros de fondos EDIL y ha explicado que la estrategia pasa por cumplir los objetivos intermedios de la convocatoria, "ya que cumpliendo una serie de parámetros podremos ser perceptores del dinero que ahora mismo no nos han dado".

El Ayuntamiento solicitó 15 millones de euros en esta convocatoria europea.

El alcalde ha adelantado que se van a centrar en cuestiones medioambientales y del centro de la ciudad, además de tratar de dar una continuidad, durante cuatro años, a la gestión del alfar de Pedro Mercedes.