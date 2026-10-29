Donantes de sangre habituales y nuevos se mezclan en largas filas en Toledo: "Es una respuesta espectacular"

Donaciones de sangre en el Centro de Especialidades, Diagnóstico y Tratamiento (CEDT) de Toledo. - JUANMA JIMENEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Donantes de sangre que lo son de forma habitual y personas que lo hacen por vez primera se mezclan estos días en las largas colas que se están formando tanto en el Hospital General Universitario de Toledo como en el Centro de Especialidades, Diagnóstico y Tratamiento (CEDT) 'San Ildefonso' de la capital regional, respondiendo así al llamamiento que se ha realizado tras el accidente de tren de Urda (Toledo).

"Es muy emocionante ver a los donantes", confiesa la directora del Centro Regional de Transfusión de Toledo, ubicado en el CEDT, María Carmen Muñoz Turrillas, quien extiende ese sentimiento a los profesionales, a ver "cómo todos se ponen al servicio de lo que haga falta" haciendo "lo que sea necesario", tanto del área de donación como de fraccionamiento, laboratorio o conductores.

"Todo el mundo se ha puesto al servicio de lo que necesitásemos y, por supuesto, como piedra angular los donantes", ha detallado este jueves en declaraciones a Europa Press, explicando que desde que tuvieron conocimiento del accidente se pusieron "manos a la obra" para estimar "cuántas iban a ser las necesidades de sangre para los accidentados" pues "parecía, como así ha sido desgraciadamente, que era un accidente de muy alta repercusión".

El llamamiento inicial para que los donantes se acercaran, priorizó los grupos 0+ y 0- "por ser universales" y la respuesta "fue espectacular", ha confesado Muñoz Turrillas, que relata cómo solo durante la jornada de este miércoles donaron sangre más de 2.000 personas, y en su área de influencia --las provincias de Toledo y Guadalajara--, más de 1.000.

Ante estos datos solo hay "palabras de agradecimiento", ha continuado la doctora, que tras la afluencia masiva de este miércoles, señala que la de hoy está "controlada" y aunque siguen acudiendo muchas personas a donar su sangre, las cifras al término de la jornada de este jueves estará en torno a las 500 donaciones.

DONACIÓN GRADUAL LAS PRÓXIMAS SEMANAS

En este punto, María Carmen Muñoz Turrillas ha pedido que la donación sea "más secuencial, más gradual, más mantenida en el tiempo a lo largo de los próximos meses, porque lo de ayer fue una situación excepcional muy desgraciada, pero todos los días hay necesidades de transfusiones", ha indicado, animando a espaciar las donaciones "gradualmente en las próximas semanas", teniendo en cuenta que luego "vienen las navidades" y hará falta también la sangre.

La directora del Centro Regional de Transfusión reconoce que "el impacto de una situación tan dramática, pues nos llega a todos, y hay gente que se acerca por primera vez a donar y luego los que siempre están, los donantes habituales", y agrega que de situaciones así al final "salen nuevos donantes" que confía en que "se fidelicen y se mantengan con nosotros como donantes muchos años".

Actualmente, la necesidad hemoterápica de la situación generada por el accidente de tren "está controlada", pero ha deseado que la afluencia de donantes "se mantenga en los próximos meses".