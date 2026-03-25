Dos detenidos por el asalto violento a un recaudador de máquinas recreativas en Toledo

Detenido por un presunto asalto violento a un recaudador de máquinas recreativas en Toledo. - POLICÍA NACIONAL

TOLEDO 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos varones, de 30 y 38 años de edad, sin antecedentes, como presuntos autores del violento asalto a un recaudador de máquinas recreativas que tuvo lugar el pasado 24 de febrero a las 08.00 horas en el barrio de Santa Bárbara (Toledo).

Los hechos se desarrollaron cuando la víctima estaba realizando la recaudación de varias máquinas por la zona. Cuando se dirigía a su vehículo, fue golpeado con una barra de hierro por un varón encapuchado que le abordó por la espalda, cayendo ambos al suelo, según ha informado la Policía en nota de prensa.

El autor de la agresión se levantó rápidamente y le sustrajo un maletín pero, al ver que no había dinero en su interior, se lo lanzó a la cabeza a la víctima y huyó del lugar dejando a la víctima herida. Las patrullas de la Policía Nacional que acudieron al lugar recopilaron toda la información sobre el autor, averiguando que era un varón de gran tamaño, complexión fuerte, y que llevaba un gorro y una braga que le ocultaba parcialmente el rostro.

Respecto de su huida, todo apuntaba a que había subido a un vehículo que estaba esperando en las proximidades. Tras numerosas gestiones de investigación, los agentes lograron identificar al autor material de los hechos. Además, observaron incongruencias en el testimonio del propietario del vehículo que el autor utilizó para perpetrar el asalto, quien en un principio se mostró colaborador y parecía no tener nada que ver con los hechos investigados, si bien finalmente, los agentes encontraron indicios de que era quien conducía el vehículo y facilitó la huida del agresor.

Una vez que se obtuvieron evidencias de ambos, se realizó un registro en el domicilio del autor material de la agresión, en el que se hallaron las prendas de vestir que utilizó el día de los hechos, por lo que fue detenido. Instantes después, los agentes detenían también al segundo autor, siendo puestos ambos a disposición de la autoridad judicial.