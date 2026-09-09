Dos detenidos por el robo de una gasolinera en la pedanía de Isso (Albacete) el pasado día 23 de abril

Dos detenidos por el robo de una gasolinera en la pedanía de Isso (Albacete) - POLICÍA NACIONAL Y GUARDIA CIVIL

ALBACETE 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, junto con efectivos de la Guardia Civil, han procedido a la detención de los autores del robo producido en la gasolinera de Isso (Hellín) el pasado día 23 de abril, gracias a la colaboración de la Comisaría Provincial de Alicante.

Los hechos se produjeron en la madrugada del 23 de abril, cuando los ocupantes de una furgoneta realizaron un butrón en una gasolinera de la localidad de Isso. Tras llevarse el cajón de la caja registradora emprendieron la huida hacia Hellín, donde fueron localizados por patrullas de la Comisaría Local de Policía Nacional y Policía Local, comenzando una persecución por el interior de la localidad, extendiéndose hacia la autovía A-30 y continuando por la CM-3262.

Durante la persecución, los ocupantes del vehículo que acababan de cometer el robo en la gasolinera, no cesaron en arrojar piedras y barras de metal hacia los vehículos policiales, provocando un claro riesgo hacia los agentes, así como para el resto de usuarios de las vías, llegando a alcanzar a uno de los coches policiales.

Por tales hechos, se inicia una investigación, en la que se pudo comprobar que el vehículo utilizado para cometer el robo había sido sustraído en la localidad de Guardamar Del Segura (Alicante), con la particularidad de que al coche le habían quitado los asientos de la segunda y tercera fila, posiblemente con la intención de transportar la máquina de tabaco de la gasolinera, o para cometer otros robos.

Es de destacar que, cuando los agentes interceptaron el vehículo, había piedras en el suelo del habitáculo del copiloto preparadas para arrojarlas a los vehículos policiales denotando así una preparación previa por parte de los autores.

Asimismo, se determinó la identidad de los autores, siendo dos varones y procediendo finalmente a la detención de ambos, a los cuales se les imputa los delitos de robo con fuerza, robo de uso de vehículo, daños, delito contra la seguridad vial y atentado a agentes de la autoridad.