Dos fallecidos en las carreteras de Castilla-La Mancha durante el fin de semana

Archivo - Carretera, tráfico, coches, atascos, vehículos, autovía, operación salida - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han perdido la vida en las carreteras de Castilla-La Mancha durante este fin de semana, según se desprende del balance provisional ofrecido por la Dirección General de Tráfico, desde las 15.00 horas del pasado viernes hasta las 20.00 horas de este domingo.

El primero de los accidentes tenía lugar este sábado cuando un motorista de 35 años perdía la vida en Carranque (Toledo) tras salirse de la vía en el camino del parque arqueológico, a las 19.15 horas. Al lugar acudió la Guardia Civil y una UVI.

El segundo de los accidentes ha tenido lugar este mismo domingo en la localidad Guadalajareña de Millana donde la colisión frontal entre dos turismos en el kilómetro 4 de la CM-2015, a las 14.00 horas, se ha saldado con un fallecido y seis heridos.

Los heridos son una mujer de 60 años, otra de 51 y un hombre de 50 años que han sido trasladados al Hospital de Guadalajara en ambulancias de soporte vital; y una mujer de 52 años y una menor de 14 que han sido trasladadas en helicóptero sanitario al 12 de Octubre.

Al lugar se ha trasladado la Guardia Civil, los bomberos de Sacedón, una UVI, una ambulancia de soporte vital básico y un helicóptero sanitario.