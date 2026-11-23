TOLEDO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas por arma blanca este lunes durante una reyerta ocurrida en la localidad toledana de Yuncler.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, los hechos tenían lugar a las 1.57 horas en la calle Ingertal de este municipio toledano.

Estas mismas fuentes han indicado que los propios heridos se trasladaron en un coche al Hospital Universitario de Toledo, donde fueron recibidos por agentes de la Policía Nacional y la Policía Local. En el operativo también ha participado la Guardia Civil.