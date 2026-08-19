Dos heridos tras caer el coche que ocupaban por un terraplén de unos cuatros metros en Priego (Cuenca)

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TOLEDO, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 58 años y un joven de 17 han resultado heridos tras caer el coche que ocupaban por un terraplén de unos cuatros metros en Priego (Cuenca).

Según informa el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el accidente tuvo lugar este martes, cerca de las 21.00 horas, cuando el vehículo se precipitó al salir marcha atrás del aparcamiento en el que se encontraba, situado entre la carretera CM-2023 y el camino del Boleo del municipio conquense.

La mujer, herida leve, fue trasladada al Hospital Universitario de Cuenca en una ambulancia de soporte vital, al igual que el joven, que resultó herido de gravedad, y tuvo que ser atendido por médico de urgencias y trasladado en helicóptero sanitario. En el operativo también intervino Guardia Civil.