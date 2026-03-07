Dos heridos con quemaduras mientras realizaban quemas de poda en Santa Cruz de la Zarza (Toledo)

Archivo - Hospital de Getafe. - HOSPITAL DE GETAFE - Archivo

TOLEDO 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos personas, entre ellas un menor de 17 años, han resultado heridas este sábado por quemaduras mientras realizaban quemas de poda y manipulaban gasolina en un huerto próximo a la ermita de Santa Cruz de la Zarza (Toledo).

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 13.27 horas.

El menor ha sido trasladado en una UVI al Hospital de Getafe y el otro hombre en una ambulancia de soporte vital al Hospital Universitario de Toledo. Al lugar se ha trasladado también la Guardia Civil.