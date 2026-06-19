Dos jóvenes de Albacete participarán en la expedición internacional 'Ruta Inti 2026' que se desarrollará en Nepal

Archivo - El Ayuntamiento garantiza la participación de dos jóvenes del municipio de Albacete en la expedición internacional 'Ruta Inti 2026'. - AYUNTAMIENTO - Archivo

ALBACETE 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Personas e Igualdad, Gala de la Calzada, ha informado de la aprobación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Albacete y la Asociación Ruta Inti para el desarrollo del proyecto 'Ruta Inti 2026: Los ecos del Himalaya' que permitirá la participación de dos jóvenes del municipio de Albacete en el mismo.

Un convenio que, tal y como ha explicado la concejala, ha recibido el visto bueno de la Comisión Informativa de Personas e Igualdad celebrada esta semana y responde al firme compromiso del Ayuntamiento con la promoción de oportunidades que favorezcan el crecimiento personal, la formación en valores y la participación activa de la juventud albaceteña en proyectos de dimensión internacional.

Gala de la Calzada ha señalado que el Ayuntamiento asume la totalidad de la cuota de inscripción en Ruta Inti y los gastos de gestión asociados de la participación de estos dos jóvenes, la cual asciende a 3.200 euros.

Los criterios establecidos por el Ayuntamiento se basarán en la renta per cápita familiar, garantizando así la igualdad de oportunidades y favoreciendo el acceso a esta experiencia a jóvenes con mayores necesidades de apoyo económico.

De la Calzada ha recordado que la Asociación Ruta Inti desarrolla desde 2014 la actividad 'Expedición Ruta Inti': un programa social y cultural dirigido a jóvenes de todo el mundo cuyo objetivo es fomentar el intercambio cultural, el conocimiento mutuo y el enriquecimiento personal a través de la convivencia y la aventura.

Según ha señalado la concejala, esta experiencia permite a sus participantes desarrollar una visión global, crítica y comprometida de la realidad, colaborando con diferentes colectivos, instituciones y organizaciones no gubernamentales mediante actividades de voluntariado en los lugares que visitan.

La expedición de 2026, bajo el título 'Los ecos del Himalaya', se desarrollará en Nepal y recorrerá enclaves tan significativos como el Valle de Katmandú, la región noreste del país y la zona de Lower Mustang, combinando actividades culturales, educativas y de aventura en un entorno de gran riqueza histórica, natural y humana.

Para garantizar el adecuado seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio, se constituirá un comité técnico integrado por una persona técnica del Negociado Técnico de Juventud del Ayuntamiento de Albacete y una persona responsable de la Asociación Ruta Inti, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Gala de la Calzada ha asegurado que "desde el Ayuntamiento seguiremos trabajando para acercar a los jóvenes aquellas iniciativas que contribuyan a su desarrollo integral, fomenten valores como la solidaridad, la convivencia, el respeto intercultural y el compromiso social, y les ofrezcan experiencias únicas que enriquezcan su formación personal y les ayuden a ampliar horizontes".

La concejala ha animado a la juventud albaceteña a participar en esta convocatoria y a aprovechar una oportunidad que les permitirá conocer otras realidades, adquirir nuevas competencias y convertirse en agentes activos de transformación social dentro y fuera de nuestro municipio.