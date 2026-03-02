Dos personas afectadas por inhalación de humo tras el incendio en una vivienda de Villarrubia de los Ojos

Archivo - Hospital de Ciudad Real. - JCCM - Archivo

CIUDAD REAL, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 48 años y un chico de 17 han resultado afectados por inhalación de humo debido al incendio registrado en una vivienda de la calle Canto de la Virgen, de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), cuyo origen se encuentra en un problema eléctrico en una secadora.

Fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han explicado a Europa Press que el aviso del suceso se produjo a las 1.08 horas de este lunes.

Hasta el lugar acudieron efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local, siendo estos últimos los que extinguieron las llamas. También se desplazaron bomberos de Daimiel, que revisaron la instalación y ventilaron vivienda, así como un médico de urgencias y dos ambulancias, que trasladaron a los dos afectados al Hospital General de Ciudad Real.