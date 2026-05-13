Dos personas heridas por arma blanca en una pelea en Azuqueca de Henares

Vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

GUADALAJARA 13 May. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres de 21 y 31 años han sido trasladados a centros de atención sanitaria tras resultar heridos por arma blanca en una pelea en Azuqueca de Henares.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el aviso se ha dado sobre las 15.45 horas desde la avenida del Agricultor, donde se estaba produciendo la pelea.

Tras acudir al lugar de los hechos agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, estos últimos han procedido al traslado del hombre de 31 años al Centro de Especialidades, Diagnóstico y Tratamiento de Azuqueca, que posteriormente ha sido trasladado al Hospital Universitario de Guadalajara en una ambulancia de urgencias.

Por su parte, el hombre de 21 años ha sido trasladado por un UVI móvil al mismo centro de especialidades donde ha sido atendido.