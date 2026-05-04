Dos vehículos afectados en un accidente en la glorieta del Centro de Recepción de Turistas de Cuenca

Accidente en Cuenca. - POLICÍA LOCAL

CUENCA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Dos vehículos se han visto implicados en un accidente de tráfico que se ha producido este lunes en la glorieta del Centro de Recepción de Turistas, en la entrada a la ciudad de Cuenca por la carretera de Madrid, tal y como informa la Policía Local de Cuenca en su cuenta de Instagram.

Según este cuerpo municipal, el accidente, que inicialmente no ha dejado daños personales de importancia, se ha debido a una circulación incorrecta y el uso inadecuado de los carriles.

De ahí que la Policía Local acompaña su información con una serie de consejos, como el de situarse en el carril exterior para salir de la glorieta, señalizar las maniobras con antelación y respetar la prioridad de los vehículos que circulan correctamente por el carril.