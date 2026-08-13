Ecologistas presenta un Recurso contra la autorización de fumigaciones en el ZEPA 'Área esteparia del este de Albacete'

Archivo - La organización Ecologista ha respondido a la resolución que permite los tratamientos contra langosta en términos municipales incluidos en la ZEPA. - EUROPA PRESS/AYUNTAMIENTO - Archivo

ALBACETE 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La organización Ecologistas en Acción de La Manchuela y La Sociedad Albacetense de Ornitología, han presentado un Recurso de Alzada contra la resolución que permite la fumigación contra insectos en municipios incluidos en la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) 'Área esteparia del este de Albacete'.

La resolución adoptada el pasado 21 de julio por la Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal autoriza la aplicación por medios aéreos de productos fitosanitarios contra langosta en eriales, según ha apuntado la organización ecologista en nota de prensa.

Una autorización que a la que la organización Ecologista se opone por el "grave perjuicio que va a ocasionar esta actuación sobre la biodiversidad de la zona protegida".

Además, han solicitado tanto a la Dirección General de Agricultura, como a la Dirección General de Medio Natural, la suspensión de las fumigaciones.

La organización Ecologista ha advertido que los productos fitosanitarios admitidos, formulados a base de lambda-cialotrina "tiene un efecto devastador no sólo sobre los insectos que pueden dañar los cultivos sino sobre los que se encuentran alrededor y pueden ser beneficiosos para la agricultura, como la polinización o el control natural de plagas y el ciclo de nutrientes" según varios estudios.

Además, denuncian que los estudios previos a la autorización no acreditan "la existencia de una plaga que justifique una aplicación aérea en estas fechas".