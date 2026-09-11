La edil de Festejos en Talavera denuncia amenazas e insultos a través de perfiles falsos y avanza acciones legales

La concejala de Festejos, María Pilar Guerrero. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Festejos en Talavera de la Reina, María Pilar Guerrero, ha denunciado la existencia de "bastantes" perfiles falsos creados en los últimos meses desde los que se han vertido insultos, descalificaciones, informaciones falsas e incluso amenazas contra ella.

Como ejemplo, ha citado un mensaje en el que se llegaba a afirmar: "a esta la ponía yo en medio de la plaza del pueblo como antiguamente".

En rueda de prensa junto al alcalde, José Julián Gregorio, ha avanzando que toda esta información ya está en manos de abogados, que están recopilando los mensajes y demás elementos disponibles para adoptar las medidas que correspondan, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La concejal ha lamentado además que no haya habido una condena pública ante este tipo de comportamientos y ha preguntado directamente "¿dónde está el PSOE defendiendo a las mujeres?". "Porque yo no he visto ninguna condena por parte del PSOE a estas amenazas y creo que las amenazas a una mujer, sea del partido que sea, se tienen que condenar".

Por su parte, el alcalde, José Julián Gregorio, ha considerado que "es muy fuerte que se insulte a una mujer con nombres y apellidos. Es muy curioso que cuando se insulta o se ataca a una persona de la izquierda se organizan manifestaciones y se pide una respuesta, y ahora estamos viendo lo que está pasando con María Pilar Guerrero".

Guerrero ha explicado que esta situación se viene produciendo desde hace aproximadamente dos meses, con mensajes que aparecen de manera recurrente contra su persona y actuará en consecuencia.

REPAROS

En relación con los reparos planteados en determinados expedientes, María Pilar Guerrero ha asegurado "que no los niega" y ha explicado que los expedientes han pasado por la correspondiente fiscalización, con las facturas y la justificación de los gastos.

La concejal ha señalado que algunos reparos se deben a que determinados plazos administrativos no se han podido cumplir por circunstancias relacionadas con los recursos humanos y las cuestiones técnicas. No obstante, ha recalcado que estos reparos "no significan que los servicios no se hayan prestado ni que los gastos carezcan de justificación, ya que las facturas han sido presentadas, los gastos justificados y los reparos posteriormente levantados".

En relación con los reparos, el alcalde ha recordado que este tipo de procedimientos administrativos también se han producido durante anteriores gobiernos y ha señalado que el PSOE llegó a tener "más de cien" en algún año. Gregorio ha explicado que la existencia de un reparo no implica por sí mismo que un servicio no se haya prestado o que un gasto no esté justificado, sino que responde a cuestiones relacionadas con la tramitación administrativa y el cumplimiento de determinados procedimientos o plazos.

En esta línea, ha defendido que los reparos forman parte de la gestión administrativa y ha rechazado que se utilicen de manera automática para cuestionar la existencia o la legitimidad de los gastos realizados por el Ayuntamiento.

TRANSPARENCIA

Por otra parte, la concejal ha defendido el compromiso de la Concejalía de Festejos con la transparencia y ha recordado que se ofrecen explicaciones públicas sobre los presupuestos y los gastos de las distintas actividades.

Respecto a las denuncias anunciadas por el PSOE y su traslado a la Fiscalía, la concejal ha señalado que "será necesario conocer el contenido concreto de esas denuncias". También dejado claro que el Ayuntamiento respetará las actuaciones de las instituciones y colaborará aportando la documentación y la información que sea requerida.

Guerrero ha recordado además que la oposición ha tenido acceso a los expedientes y a la información correspondiente, por lo que ha cuestionado que determinadas acusaciones se planteen "ahora si realmente se consideraba que existía alguna irregularidad de gravedad".

La concejal ha insistido en que, mientras tanto, Festejos continúa trabajando en la organización de las actividades y en la búsqueda de los presupuestos más ajustados, con el objetivo de ofrecer el mayor número posible de propuestas y actuaciones al menor coste y en las mejores condiciones.

En relación con los contratos de sonido e iluminación, ha explicado que no se pueden sacar adelante hasta conocer las necesidades técnicas concretas de cada artista, ya que los requisitos incluidos en sus respectivas condiciones técnicas determinan qué servicios son necesarios. Guerrero ha señalado que "tampoco se van a contratar artistas sin conocer previamente el presupuesto disponible".

La concejal ha explicado que las ferias cuentan con una serie de gastos fijos y recurrentes y que los costes pueden variar incluso dentro de la propia temporada, por lo que considera necesario cerrar primero esas partidas para saber exactamente de cuánto dinero se dispone antes de realizar nuevas contrataciones.

"Yo lo que no voy a hacer es, si yo no sé del dinero que dispongo, yo no me voy a poner a contratar nada".

Guerrero ha señalado que la aprobación del presupuesto, las modificaciones presupuestarias y los propios plazos administrativos condicionan la planificación de las actividades, al tiempo que ha defendido la necesidad de ajustar la programación a los recursos realmente disponibles.

PRESUPUESTO

En este sentido, ha detallado que el crédito destinado a las ferias de San Mateo en 2026 asciende a 138.500 euros, frente a los 205.900 euros del año anterior. En cuanto a las actuaciones musicales, ha indicado que este año se destinan 115.000 euros, frente a los aproximadamente 117.000 o 118.000 euros de 2025.

La concejal ha defendido que, en términos generales, el presupuesto de las ferias se mantiene prácticamente en las mismas cifras e incluso resulta "un poco más barato", pese a las dificultades existentes para organizar toda la programación.

Guerrero ha explicado también que cuando el actual equipo asumió la Concejalía de Festejos, en el mes de julio, apenas quedaba una cantidad aproximada de 1.100 euros, por lo que fue necesario realizar una modificación presupuestaria para poder afrontar la organización de las fiestas de septiembre, "porque el PSOE se lo había gastado todo".