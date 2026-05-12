Una edil del PSOE, el PP y Unidas Podemos presentan una moción de censura contra el alcalde socialista de Pioz

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GUADALAJARA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La concejala socialista Carmen Blázquez Abellán ha registrado este martes una moción de censura en el Ayuntamiento de Pioz (Guadalajara), con el respaldo de los concejales del PP y de Unidas Podemos, contra el actual alcalde, el también socialista Manuel López Carvajal, una iniciativa que busca propiciar un cambio de gobierno en el municipio y que la sitúa como candidata a la Alcaldía.

Según han confirmado fuentes socialistas a Europa Press, Blázquez continúa siendo concejala del PSOE en el Consistorio, aunque han avanzado que será expulsada del Grupo Municipal Socialista de Pioz tras impulsar esta iniciativa junto a la oposición.

La moción, presentada formalmente este 12 de mayo por esta edil aún del PSOE y la oposición --conformando así la mayoría absoluta para que prospere-- solicita la convocatoria de un pleno extraordinario para debatir y votar el relevo en la Alcaldía, conforme a lo establecido en el artículo 197 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

En el escrito registrado, los firmantes justifican la medida por la "situación insostenible" que, a su juicio, atraviesa el Ayuntamiento debido a la gestión del actual equipo de Gobierno.

Entre las críticas, denuncian una "falta total de diálogo", una gestión económica "caótica y despilfarradora" y una creciente pérdida de confianza institucional. Además del "estilo personalista y nula voluntad de consenso" del regidor, según añade el comunicado publicado en las redes sociales.

Asimismo, la moción sostiene que durante el actual mandato apenas se han presentado presupuestos municipales y asegura que las cuentas de 2025 no fueron llevadas hasta noviembre de ese año. También advierte de un exceso de gasto superior al medio millón de euros y de la retención de cerca de un millón de euros procedentes del Estado por incumplimientos con el Ministerio de Hacienda.

Algunos de los firmantes, en declaraciones a Europa Press, hablan de pérdida de confianza y de una gestión "caótica" y "despilfarradora", y consideran que "es imperativo" dotar al Ayuntamiento de un "gobierno estable, transparente y capaz de responder a las necesidades de los vecinos".

Alertan igualmente del deterioro de los servicios públicos y de las infraestructuras municipales, así como de problemas relacionados con la seguridad ciudadana y la falta de avances en proyectos comprometidos para la localidad y proponen a Blázquez como candidata a la Alcaldía, señalando que esta ya ha aceptado la proposición.

Desde las filas del PP defienden que la iniciativa no responde a diferencias ideológicas, sino a la necesidad de poner fin a una situación de "inacción e improvisación constante" y recuperar la estabilidad institucional del municipio.

"La razón principal es la gestión deficiente que se ha llevado a cabo, especialmente en lo que respecta al presupuesto y al gasto público. Hemos detectado serios problemas en la rendición de cuentas y es inaceptable que el dinero de todos no se gestione con la máxima claridad", señanan desde el PP también en un comunicado publicado a las redes sociales.

Según la formación 'popular' en Pioz, no se trata de una decisión tomada a la ligera sino "una respuesta necesaria ante una situación insostenible", y tampoco es un "ataque a las personas" sino "una solución de emergencia" ante una gestión que no funciona.

Asi las cosas, Carmen Blázquez Abellán será formalmente la candidatura a la Alcaldía y dado que los concejales firmantes conforman la mayoría absoluta necesaria para que prospere la moción, es previsible que en el pleno extraordinario que deberá convocarse en los próximos días, sobre el 26 o 27 de este mismo mes, haya un relevo al frente del Consistorio de Pioz.

La moción está firmada por: Carmen Blázquez, Daniel Cebrián, Ricardo García, Andrés Ruiz, José Luis Sánchez, Marta Susana Carreras y José Antonio Gutiérrez. Carmen Blázquez entró como concejala en el Ayuntamiento de Pioz por el PSOE tras el fallecimiento del que fuera concejal hasta entonces también por el Partido Socialista y familiar de esta.