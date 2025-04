Educación concluye que no ha habido acoso escolar tras denuncia de una madre respecto a su hijo en 3 centros de Torrijos

TOLEDO 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha indicado, a raíz de la denuncia de una madre por acoso infantil a su hijo con autismo en hasta tres centros de Torrijos (Toledo), que "en ninguno de esos tres casos se ha concluido que haya situación alguna de acoso escolar".

A preguntas de los medios en la presentación de un desayuno informativo con la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión de Castilla-La Mancha, Pastor ha reaccionado a este caso de esta madre, del que se ha hecho eco la Cadena Ser.

En los tres centros, la mujer ha denunciado una posible situación de acoso escolar y desde "el plano más técnico", desde el Servicio de Inspección y de los propios equipos docentes conforman una comisión técnica que analiza este tipo de situaciones.

Ha agradecido el "trabajo" de los centros y de la inspección educativa, realizado con "mucha diligencia", porque a ellos "les ha ocupado y preocupado la situación".

Por prudencia no ha querido dar más detalles, ya que el caso se encuentra judicializado, y "hasta que no se resuelva por esa vía lo más prudente" es limitarse a decir que en los tres centros --uno concertado y dos centros públicos-- se ha concluido que no ha habido situación de acoso, tal y como ha insistido Pastor.