Educación pone en marcha la I Liga Regional de Debate Escolar 2025-2026

TOLEDO 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha ha publicado las bases para la participación del alumnado en la I Liga Regional de Debate Escolar para el curso 2025/2026 dirigida a todos los centros educativos de la región.

La liga, abierta al alumnado de ESO y Bachillerato, se llevará a cabo en varias fases con diversas rondas, incluyendo fase provincial y regional, y está dirigida a jóvenes interesados en profundizar en el arte del debate y la oratoria.

La competición, informa el Gobierno regional, contará con varias categorías permitiendo así una amplia participación de los jóvenes de toda la región con varias categorías, una de Bachillerato y dos de Educación Secundaria Obligatoria.

Cada centro podrá participar con un equipo por cada una de las categorías establecidas y en esta primera edición el tema será 'Sembrando futuro para un mundo mejor: agricultura y medio ambiente en armonía'.

Las bases y solicitudes estarán disponibles en el Portal de Educación (https://educacion.castillalamancha.es/) en el apartado 'Centros' pestaña 'Premios y Concursos'. Los centros interesados en participar presentarán una solicitud por cada una de las categorías.