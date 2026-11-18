Archivo - Escuela infantil, guardería. - JCCM - Archivo

TOLEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El próximo 20 de noviembre de 2026, con motivo de la celebración del Día de la Enseñanza, la Asociación Profesional de Escuelas Infantiles de Castilla-La Mancha se concentrará a las 11.00 horas en la puerta del Palacio de Congresos de Eurocaja Rural de Toledo, tras denunciar que llevan "seis meses de espera" para reunirse con el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor.

La Asociación Profesional de Escuelas Infantiles reclama que se escuche a las profesionales del 0-3 años y se aborde la precariedad de esta etapa educativa.

En nota de prensa, denuncia que han transcurrido seis meses desde que solicitó una reunión con el consejero de Educación, Cultura y Deportes y la viceconsejera sin que hasta la fecha se haya celebrado el encuentro.

Durante este tiempo, "la Consejería sí se ha reunido con la Federación Regional de Empresarios de Centros Privados de Educación Infantil, mientras nuestra asociación continúa esperando ser recibida para trasladar la situación de las profesionales y las necesidades del primer ciclo de Educación Infantil".

Desde la asociación interpretan "que la falta de disposición del consejero a reunirse con nosotras durante estos seis meses refleja que no concede la importancia que merecen al primer ciclo de Educación Infantil ni a sus escuelas infantiles".

Consideran que esta actitud transmite, además, que "no los asume como parte de su competencia y responsabilidad educativa".

"El 0-3 es educación y merece atención institucional, recursos y reconocimiento profesional. Las educadoras asumimos cada día una responsabilidad fundamental en el desarrollo, el bienestar y la atención de los niños y las niñas. Sin embargo, seguimos reclamando respuestas ante la precariedad y las desigualdades del sector", ha afirmado la asociación.

Recuerda que "en Castilla-La Mancha existen más de 400 escuelas infantiles públicas, entre municipales y de la Junta, y más de 300 privadas".

Piden "una financiación suficiente y estable, un calendario escolar que reconozca el carácter educativo del primer ciclo, medidas de atención a la diversidad con personal de apoyo y recursos especializados, salarios acordes con la formación exigida y la responsabilidad del trabajo, reducción de ratios e implantación de la pareja educativa o participación de las profesionales en las decisiones que afectan a la etapa".