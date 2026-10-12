Ejecutiva Provincial PSOE Toledo tendrá el miércoles su lista tras conocer propuestas de "todas" las agrupaciones

El secretario general del PSOE en la provincia de Toledo, Álvaro Gutiérrez. - EUROPA PRESS

TOLEDO, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ejecutiva Provincial del PSOE de Toledo tendrá elaborada el próximo miércoles su lista al Congreso y al Senado de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, y se hará tras recibir "todas" las propuestas de los militantes de todas las agrupaciones locales del PSOE en la provincia.

Así lo ha indicado este lunes el secretario general del PSOE en la provincia de Toledo, Álvaro Gutiérrez, a preguntas de los medios, por la decisión de la Ejecutiva de la Agrupación Municipal Socialista de Toledo de proponer a la secretaria general de la Agrupación y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, como cabeza de lista del PSOE por la provincia de Toledo al Congreso de los Diputados en los próximos comicios.

Antes de participar en los actos por el Día de la Hispanidad y del Pilar, el dirigente socialista ha señalado que la de Tolón es una propuesta de la Ejecutiva Local, que tendrá que aprobarse en asamblea, y ha añadido que la dirección provincial del partido va a ir recibiendo las propuestas que se vayan realizado por parte de todas las agrupaciones locales de la provincia.

La propuesta de la agrupación toledana "será una más, una junto a las otras 164 agrupaciones más de la provincia de Toledo", ha querido dejar claro Gutiérrez, quien ha destacado que la dirección del partido en la provincia de Toledo "va a ser extremadamente respetuosa con las propuestas de los militantes que harán a través de sus asambleas".

La lista que propondrá la Ejecutiva Provincial el día 14, tras el Comité Provincial que se celebrará ese mismo miércoles, irá a la Comisión Federal de Listas, que a su vez la elevará al Comité Federal que se celebrará el sábado día 17, y que será el que apruebe las listas definitivas.

La Ejecutiva Provincial de Toledo "hará una propuesta al Comité Federal que sea acorde con las propuestas y con los objetivos de toda la provincia de Toledo, de las agrupaciones de toda la provincia de Toledo", ha concluido Gutiérrez, quien ha esperado, "como no puede ser de otra manera", que en los órganos federales se "respete la opinión" de la militancia toledana.