Elevan a Nivel 2 el incendio en Calzada de Calatrava y confinan la pedanía de Huertezuelas

Incendio en Calzada de Calatrava - JCCM

CIUDAD REAL 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado en Calzada de Calatrava (Ciudad Real) se ha elevado a Nivel 2 por el confinamiento de la pedanía de Huertezuelas. Además continúa cortada la carretera CR-P 5041.

Tal y como ha informado el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha en su cuenta de X, continúan trabajando en la zona 9 medios aéreos, 18 medios terrestres y 109 efectivos.

El fuego se ha detectado a las 14.36 horas por parte de un vigilante fijo.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha señalado en su cuenta de X que el Plan Infocam trabaja en la extinción del incendio, por lo que ha pedido mucha precaución y seguir las indicaciones del personal desplegado, ya que "son días de mucho riesgo en el medio natural".