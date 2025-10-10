Se elevan a un total de 16 los medios aéreos en el incendio de Almorox que afecta a más de 200 hectáreas

TOLEDO 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 16 medios aéreos trabajan en las labores de extinción del incendio forestal desatado en la localidad toledana de Almorox, que continúa en nivel operativo 1 tras ser elevado en la madrugada de este viernes por riesgo de afección a bienes de naturaleza no forestal.

Así lo ha comunicado la directora técnica de extinción de IF almorox y directora del COP de Toledo, María García Gallardo, en una atención a los medios de comunicación, en la que ha destacado que junto a los recursos aéreos, se cuenta con "más de 25 medios terrestres", para combatir el incendio que ya ha afectado a "más de 200" hectáreas.

Gallardo ha señalado que se está "trabajando intensamente" y que "la evolución es la esperada", con mejores perspectiva que las brindadas este jueves, cuando el fuego se complicó debido al viento y la orografía de la zona.

La directora técnica ha descartado por el momento nuevos desalojos, tras la evacuación de un refugio de animales y un establecimiento turístico de forma preventiva, aunque finalmente "no corrieron riesgo en ningún momento".

De otro lado, ha agradecido la colaboración entre administraciones, apuntando a los recursos proporcionados por la Comunidad de Madrid, junto a la coordinación del apoyo del Ministerio, el Ayuntamiento y la Junta.

El incendio fue detectado este jueves, sobre las 14.25 horas tras la llamada de un particular. Junto a los medios técnicos, las labores de extinción cuentan con un total de 178 personas, según los últimos datos del Sistema de Información de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha.