Elia Barceló, Premio Nacional de Literatura Infantil, será autora invitada del Encuentro de Clubes de Lectura en Caudete

Rueda de prensa del XII Encuentro Provincial de Clubes de Lectura Juveniles. - DIPUTACION ALBACETE

ALBACETE 4 May. (EUROPA PRESS) -

El XII Encuentro Provincial de Clubes de Lectura Juveniles, enmarcado en el proyecto LECTIBE, se celebrará el próximo 6 de mayo en Caudete, y la autora invitada será Elia Barceló, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2020 y también participará Pablo Albo, con una narración oral.

La cita, de la mano de la Diputación de Albacete y la Junta, reunirá a cerca de 250 jóvenes lectores procedentes de distintos puntos de la provincia.

El diputado de Educación y Cultura, Miguel Zamora, ha presentado esta cita acompañado del delegado del área en el Gobierno regional, Diego Pérez, y del alcalde de la localidad anfitriona, Luis Mollá, destacando la consolidación y el éxito de este programa como una de las iniciativas más relevantes en la promoción de la lectura entre la juventud.

El encuentro, coordinado por el Área de Educación y Cultura de la Diputación de Albacete, en colaboración con la Sección del Libro, Archivos, Bibliotecas de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes y la Biblioteca Municipal de Caudete, contará con la participación de los clubes de lectura de las bibliotecas de Casas Ibáñez, Caudete, Villamalea y Hellín; del Centro Joven de Tarazona de la Mancha; de los IES Universidad Laboral de Albacete y Maestro Juan Rubio de La Roda y de los IESO de Riópar y Nerpio. Este último, incorporado recientemente al proyecto.

En esta ocasión, tal y como ha explicado Zamora, la autora invitada será Elia Barceló, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2020, cuya obra 'Una mentira peligrosa' ha sido leída por los y las participantes, quienes podrán conversar con la escritora, ha informado la Diputación en nota de prensa.

El diputado ha agradecido la implicación de las instituciones, entidades y clubes que participan tanto en el desarrollo de Lectibe, como en la organización de este encuentro y, de forma especial se ha dirigido al Ayuntamiento de Caudete y a su Biblioteca, incidiendo en la importancia que esta actividad tiene, convertida una experiencia para sus participantes y en un espacio que fomentan el diálogo, la convivencia y el pensamiento crítico entre los jóvenes, al tiempo que refuerzan el interés por la lectura desde una perspectiva participativa y motivadora.

De hecho, esta aventura suma a lo largo de sus once ediciones previas más de 1.500 participantes y numerosas sedes (Albacete, Hellín, Casas Ibáñez o Tarazona de la Mancha), al tiempo que ha favorecido a la lectura de más de 70 títulos y ha contado con la presencia de escritores y escritoras de primer nivel, como David B. Gil, Eloy Moreno, Blue Jeans, Laia Soler, Andrea Izquierdo o José Diamond.

Junto a esto, Zamora también ha destacado la rica programación de actividades que incluye este encuentro, que combina actividades literarias y lúdicas con epicentro en la Casa de Cultura de Caudete. La jornada comenzará con la llegada de los grupos y la realización de una scape room temática basada en la propia novela de Barceló.

Tras el desayuno, tendrá lugar la presentación oficial y el encuentro con la autora, seguido de una sesión de firma de libros. Por la tarde, los y las jóvenes disfrutarán de una comida de convivencia y de una sesión de narración oral a cargo de Pablo Albo.

"REMAR EN LA MISMA DIRECCIÓN"

Durante su intervención, el diputado ha subrayado la unidad de acción entre la Diputación de Albacete y la Junta, "contentos de remar en la misma dirección y de compartir hoja de ruta en torno a la promoción lectora", y ha reafirmado el compromiso del Gobierno de Santi Cabañero en este ámbito, así como con la dinamización de los clubes de lectura.

Por su parte, el delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, Diego Pérez, ha explicado que este encuentro se ha convertido "en una referencia en la promoción de la lectura juvenil, no sólo en la provincia, sino a nivel nacional", subrayando "la cifra récord de participación, reflejo del impulso que va teniendo el fomento de la lectura entre el público juvenil en nuestro territorio".

Además, ha señalado que Lectibe "es un proyecto vivo de aprendizaje compartido", remarcando que no se concreta sólo en estos encuentros, sino que incluye otras actividades a lo largo de todo el año, como talleres, encuentros con autores o podcast, y ha puesto el foco en su carácter educativo, social y vertebrador del territorio, aludiendo también a su capacidad "como herramienta para el desarrollo de nuestra juventud".

Pérez ha puesto en valor el crecimiento constante de este programa, explicando que este año se ha incorporado Nerpio, "dando un paso muy importante" al acercar esta actividad a la Sierra del Segura "en línea con el compromiso tanto de la Delegación como de la Diputación de trabajar para contribuir a la igualdad de oportunidades".

Un trabajo conjunto que se ve reflejado en los 365 clubes de lectura que hay distribuidos en 83 localidades de la provincia (42 juveniles, 142 infantiles y el resto de adultos), con más de 7.200 lectores y lectoras, "convirtiendo a este territorio en un modelo en la promoción y fomento de la lectura".

LA BIBLIOTECA DE CAUDETE

Finalmente, el alcalde de Caudete, que ha estado acompañado de la concejala de Cultura, Manoli González, ha puesto el foco en el importante trabajo que, a través de la Biblioteca Pública Municipal Ana María Matute, se lleva a cabo, señalando que este año se cumple el 24º aniversario de los clubes de lectura, que han pasado de nueve grupos y 192 lectores y lectoras a cerca de 20 y unas 300 personas.

También ha destacado el trabajo de los profesionales de la biblioteca, afirmando que es "un espacio vivo, dinámico y participativo", y ha señalado que "los clubes de lectura de Caudete son mucho más que un lugar donde se leen libros; son espacios de encuentro, de diálogo y de convivencia".

Además, ha explicado que a lo largo del año se desarrollan numerosas actividades: cuentacuentos, presentaciones literarias, videofórum, viajes de cultura, encuentros con autores, talleres, exposiciones, recitales, tertulias, movilidades Erasmus, actos solidarios, "iniciativas que fortalecen el tejido social y cultural de nuestro municipio".

Del mismo modo, ha apuntando que estos clubes "han sabido evolucionar y adaptarse, ofreciendo propuestas especializadas", con clubes en inglés y francés, de literatura infantil y juvenil, de novela histórica, de lectura fácil para mayores, para mujeres, sobre la generación del 98, incluso para bebés, y ha remarcado que es "este espíritu innovador y participativo" el que les lleva a acoger el próximo 6 de mayo el XII Encuentro Provincial de Clubes de Lectura Juveniles, agradeciendo el apoyo a la Diputación y a la Junta.