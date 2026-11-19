TOLEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Elyseum Women Club ha celebrado este jueves en Toledo su jornada 'Del ayer al mañana: retos aún pendientes', un evento en el que este club pretende poner de manifiesto las dificultades que encuentran las mujeres en los ámbitos de dirección y de liderazgo.

Un encuentro en el que, además, se ha reconocido a la periodista y presidenta ejecutiva de El Español-El Digital de Castilla-La Mancha, Esther Esteban, como presidenta de honor y a la empresaria Inés Gárate, de Obrador de Santo Tomé, como miembro honorífico.

La presidenta de Elyseum Women Club, Belén Campos, que ha participado en la jornada junto a la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, y el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, ha destacado que en la jornada se van a tratar los avances de la mujer en los ámbitos de liderazgo, "que son muchos", pero también los "muchos retos" que quedan por superar.

"Es cierto que la mujer ha avanzado mucho pero sigue quedando mucho por hacer", ha insistido, por lo que ha manifestado que lo "fundamental" de esta jornada es que "para que el futuro siga avanzando no basta con reconocer los logros ya conseguidos, sino que tenemos que luchar por lo que aún queda pendiente".

VISIBILIZAR EL ROL DE LA MUJER

De su lado, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha destacado que una jornada como esta contribuye a "sensibilizar y a visibilizar el rol que la mujer debe jugar en el ámbito social y sobre todo en el económico".

Franco ha destacado que el 51,4% de la población trabajadora está conformada por las mujeres pero su aportación al PIB es únicamente el 47,1%, por lo que ha manifestado que "algo nos estamos perdiendo" si se producen esos datos.

Del mismo modo, ha enfatizado que las mujeres ocupan únicamente el 27% de los puestos directivos en medianas y grandes empresas de la región, mientras que en el caso de las pequeñas empresas es del 33% y del 39% en el caso de los puestos intermedios.

Asimismo, ha aseverado que, según un informe de Closing Gap, la falta de una igualdad "real y efectiva" supone un coste para la sociedad española de 271.000 millones de euros, casi 4,5 veces más que el coste asociado al absentismo laboral.

Por último, ha considerado que "no hay mejor sitio" para celebrar el Día Internacional de la Mujer Emprendedora, que tiene lugar este mismo jueves, que estar junto a Elyseum Women Club, reivindicando el emprendimiento de estas mujeres que "demuestran" que la sociedad "avanza hacia la igualdad".

"No solo el emprendimiento sino también lo que estáis trabajando en modificar el futuro, en avanzar desde la transformación del presente hacia un futuro mucho más prometedor para las futuras generaciones", ha añadido.

UNA ORGANIZACIÓN "NECESARIA"

Finalmente, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha considerado que una idea como la de Elyseum Women Club "era completamente necesaria en una ciudad y una provincia como Toledo" y se ha congratulado de que, dos años después de su creación, esta entidad pueda "no solamente afrontar los retos a futuro sino hace un balance de todo lo conseguido hasta la fecha".

Además, ha considerado que este es un día "muy especial" porque "se reconoce a mujeres líderes, a mujeres que abrieron camino, a mujeres emprendedoras que están detrás de marcas y de empresas que son 'Marca Toledo'".

Asimismo, ha aseverado que Elyseum cuenta con el apoyo del Ayuntamiento "porque, además, es un propósito compartido por el Ayuntamiento de Toledo", afirmando que coinciden en muchas de las iniciativas que están realizando.