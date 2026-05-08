El embajador de China en España valora el papel de gobiernos locales para fortalecer las relaciones entre territorios

Almuerzo de trabajo celebrado en la Embajada de China en España junto al embajador chino, Yao Jing. - DIPUTACIÓN

CIUDAD REAL, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El embajador de China en España, Yao Jing, ha puesto este viernes en valor el papel que desempeñan los gobiernos locales y el tejido empresarial en el fortalecimiento de las relaciones entre territorios, destacando la importancia de la cooperación directa entre administraciones provinciales, ayuntamientos y organizaciones empresariales. En el mismo sentido se ha pronunciado cuando se ha referido a las comunidades autónomas.

Yao Jing ha señalado que "lo más importante no son los partidos políticos", sino las relaciones institucionales que fructifican en acuerdo beneficiosos para todos. Y se ha mostrado partidario de mantener y ampliar los intercambios con las diferentes instituciones.

Durante un almuerzo de trabajo celebrado en la Embajada de China en España, el diplomático chino ha destacado los contactos ya existentes con distintas provincias y regiones del país, así como el interés en seguir construyendo un marco estable de cooperación con Ciudad Real y sus municipios, valorando, de manera especial, el respaldo mostrado por los alcaldes y representantes empresariales presentes en el encuentro.

Al almuerzo ha asistido el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha participado en esa cita junto al presidente de la Cámara de Comercio de Ciudad Real, José Luis Ruiz; el presidente de Fecir, Carlos Marín; el alcalde de Miguelturra, Ramón Mohíno; y el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, todos ellos invitados por la Embajada de China con el objetivo de valorar posibles líneas de colaboración y desarrollo conjunto entre la provincia de Ciudad Real y las regiones chinas visitadas recientemente por la delegación encabezada por Valverde.

El presidente de la Diputación de Ciudad Real ha agradecido "la amable invitación" y, especialmente, "la atención que tuvimos allí durante todos los días de nuestra estancia en China, tanto en Pekín como en Chengdu".

Valverde ha destacado que el viaje permitió conocer de primera mano "la evolución que está experimentando China en distintos ámbitos", entre ellos "el tecnológico, la conservación natural, el avance del hidrógeno verde o la prestación de servicios públicos".

También ha subrayado el interés mostrado por las autoridades y empresas chinas hacia la provincia de Ciudad Real y las posibilidades de colaboración futura. "Fue muy interesante comprobar el interés que China despertó por la posibilidad de colaborar con un territorio como el nuestro", ha afirmado.

Del mismo modo, ha expresado su deseo de que las relaciones abiertas tras el viaje institucional continúen fortaleciéndose. "Espero que, a partir de ahora, y en la conversación que mantengamos en este almuerzo de trabajo, podamos profundizar todavía más en esa relación que se ha iniciado recientemente y que espero que pueda ser larga, duradera y fructífera para ambos", ha añadido.

El encuentro celebrado en la Embajada de China, a iniciativa del embajador Yao Jing, supone un nuevo paso en la estrategia de apertura internacional impulsada por la Diputación de Ciudad Real y los agentes económicos de la provincia, con el objetivo de explorar oportunidades de inversión, cooperación empresarial e intercambio tecnológico en el país asiático.