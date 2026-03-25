Embajador de EEUU en España defiende seguir "construyendo un futuro común" a través de la historia compartida

Exposición temporal 'España en los Estados Unidos. La contribución de los españoles y su Ejército al surgimiento de una nación'. - EUROPA PRESS

TOLEDO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El embajador de Estados Unidos en España y Andorra, Benjamín León, ha defendido este miércoles el diálogo con España sobre cómo continuar "construyendo un futuro común a partir de nuestra historia compartida". "Podemos y debemos hacerlo".

Benjamín León se ha expresado así en una intervención ante los medios previa a la inauguración de la exposición temporal 'España en los Estados Unidos. La contribución de los españoles y su Ejército al surgimiento de una nación', en el Museo del Ejército de Toledo, presidida por el Jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME), el general Amador Enseñat y Berea.

En ese contexto, ha reconocido y agradecido el papel del Ejército de Tierra por dedicar este año a celebrar el papel de España en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos que este año conmemora su 250 aniversario, y porque la historia de la fundación de América "es, en muchos sentidos, una historia internacional".

La muestra, a su juicio, "nos recuerda que las amistades se forjan no sólo en la diplomacia, sino también en el sacrificio compartido y en un propósito común", consciente de que "los lazos que nos unen no son solo históricos, son conexiones vivas, profundamente humanas que se reflejan en las familias, las comunidades y las tradiciones culturales compartidas de hoy".

El embajador ha admitido que la contribución de España a la Guerra de Independencia de los Estados Unidos "no siempre es tan recordada como merece y, sin embargo, fue indispensable para el éxito de la causa estadounidense", pues "en un momento decisivo de la historia, España proporcionó una ayuda financiera crucial, apoyo militar y liderazgo estratégico, esfuerzos que desempeñaron un papel fundamental en la independencia estadounidense".

"Estas contribuciones fueron esenciales para el nacimiento de los Estados Unidos. Aquí, en el Museo del Ejército, este legado cobra vida de manera bíblica" como "un poderoso recordatorio de que la historia no es abstracta sino humana, visual y perdurable", ha finalizado.

"HUELLA DURADERA"

El JEME, de su lado, ha subrayado que esta muestra "invita a reflexionar sobre un episodio fundamental de la historia compartida entre nuestras dos naciones" cuya relevancia "es incuestionable" y que "se inscribe en una relación mucho más amplia y profunda en el tiempo".

"España desempeñó un papel protagonista en la configuración de amplios territorios del subcontinente norteamericano", ha destacado el general Amador Enseñat y Berea, quien ha precisado que "la acción española dejó una huella duradera" como evidencian ejemplos como la fundación de San Agustín en 1565, la ciudad más antigua de los actuales Estados Unidos.

Según ha expresado, a lo largo de los siglos "esa experiencia se expresó no sólo en términos militares o políticos, sino también culturales y económicos" y "no se trató de una intervención aislada, sino de la culminación de una presencia sostenida y de una capacidad de actuación consolidada".

"Cuando evocamos la independencia de los Estados Unidos, tendemos a pensar en nombres, lugares y acontecimientos bien conocidos. Sin embargo, esta exposición pone en valor una realidad histórica de gran profundidad, la decisiva implicación de España y muy especialmente de su Ejército de Tierra en aquel proceso fundacional", al que aportó "recursos económicos, armas y suministros".

El JEME ha comentado que en ese momento España "comprometió voluntad política, capacidad militar y visión estratégica" contribuyendo así "de forma directa al debilitamiento del poder británico en el teatro de operaciones norteamericano" haciendo que emergiera la figura del militar Bernardo de Gálvez.

De su trayectoria, ha resaltado que "sintetiza el espíritu de servicio, audacia y determinación que caracteriza a nuestro Ejército", siendo uno de los pocos extranjeros que ha recibido el honor de ser nombrados ciudadanos honorarios de los Estados Unidos" y cuyo retrato cuelga hoy en el Capitolio, en Washington, "como testimonio permanente de gratitud".

Se ha referido a la cooperación que mantienen, más de dos siglos después, España y los Estados Unidos, y que ha definido como "estrecha, sólida y leal", que se articula tanto en el ámbito bilateral como en el marco de la Unión Atlántica.

"Nuestros ejércitos trabajan juntos, se adiestran juntos y operan juntos. Compartimos escenarios, responsabilidades y desafíos, desde misiones en el flanco oriental de la Alianza hasta operaciones en otros teatros. La interoperabilidad entre nuestras fuerzas no es una aspiración, sino una realidad consolidada, siempre perfectible", ha incidido el JEME.

A su juicio, los ejércitos de Tierra de ambos países "mantienen una relación basada en la confianza mutua, el respeto profesional y una larga tradición de colaboración" que se plasma en esta exposición.

Una "oportunidad", ha concluido, para reafirmar una relación que más de dos siglos después sigue plenamente vigente", ha finalizado, confiando en que esta muestra sea "no solo un espacio de memoria, sino también un punto de encuentro, un lugar donde pasado y presente dialogan para construir un futuro común más sólido".

80 PIEZAS DE DISTINTOS ARCHIVOS

También ha hablado de la intervención "fundamental" y "muchas veces poco conocida" de España y del Ejército español en la independencia de EEUU, el comisario de la exposición, coronel Germán Segura García, quien ha admitido que, no obstante, "cada día se va conociendo más porque ellos lógicamente estudian mucho más su historia y llegan más al detalle".

A su juicio, en España todavía hay que seguir difundiendo y divulgando personajes "que a lo mejor son un poco desconocidos", y en ello abunda esta exposición que, dividida en tres espacios, "no se centra solamente en el papel español en ese conflicto, en la llamada Revolución Americana" sino que comienza haciendo un recorrido desde las primeras exploraciones de los primeros españoles a aquellas costas.

Una segunda parte se dedica a la consolidación de la frontera que tenía España al norte del actual Estado de México, "con las misiones, los presidios", y un último espacio se centra en el inicio del conflicto bélico, que acaba con el nacimiento de la nación de los EEUU.

Todo ello a través de 80 fondos de distintos archivos, entre los que figuran pinturas, como un retrato del militar y político español Bernardo de Gálvez, un cuadro de Luis Felipe Usabal sobre 'Álvar Núñez Cabeza de Vaca', que ha sido recuperado y restaurado; y un retrato de Carlos II.

También hay documentos "bastante relevantes" del Archivo General de Indias y del Archivo Histórico Nacional de España, y la bandera de Bernardo de Gálvez que "le arrebatamos a los británicos" durante su campaña en la Florida, que incluso --ha señalado-- han pedido los EEUU para muchas de las exposiciones están haciendo sobre este tema.

Preguntado por la coincidencia en el tiempo de esta exposición con la tensa situación con EEUU de España, el coronel Germán Segura García, como historiador, ha indicado que no se siente "incómodo" de hablar de un periodo de la historia "que está en el pasado", y que empieza en 1513, cuando los españoles llegaron a la Florida, y acaba en 1783, con el nacimiento de Estados Unidos.

"Ahí está el mar de fondo, pero no quita que los acontecimientos se tienen que tratar igualmente y hay que analizar qué ha pasado en la historia", ha concluido.

La muestra estará en el Museo del Ejército desde este miércoles hasta el 12 de octubre, en horario de 10.00 a 17.00 horas (salvo los lunes, día de cierre) con entrada gratuita.

En la inauguración han estado presentes también el general de brigada Francisco Germán Martínez; el alcalde, Carlos Velázquez y el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, entre otros.