Emilia, Pardo y Bazán: "No hace falta vivir en una gran capital para hacer música interesante"

Actualizado 26/10/2019 12:39:21 CET

TOLEDO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo musical talaverano Emilia, Pardo y Bazán acaba de lanzar su último sencillo bajo el nombre de 'Fumata blanca' y afirma que en las provincias también se "cuecen buenos guisos" y que no hace falta vivir en una gran capital para hacer música y producir cosas interesantes.

"Además, para nuestra funcionalidad es mucho mejor vivir aquí", han indicado los miembros de la banda en una entrevista concedida a Europa Press, para añadir que Talavera les gusta y que aunque es cierto que la ciudad está atravesando momentos difíciles "aquí estamos nosotros, para sacarla del hoyo".

Emilia, Pardo y Bazán son Sergio a la voz, Ada a la batería, Pepe a la guitarra y Paula al bajo y en los coros. El grupo inició su andadura en la primavera de 2018 aunque realmente no empezaron "muy a saco" y su primer concierto no fue hasta octubre de este mismo año. Ada y Pepe vienen de otras formaciones musicales de la Ciudad de la Cerámica pero Paula y Sergio, que son actores, no tenían currículum musical hasta el momento.

"Lo que han aportado es frescura, al no saber nada de música, y una creatividad diferente a la que suelen estar acostumbrados los músicos. Y eso es una parte muy importante de Emilia, Pardo y Bazán", afirman.

SU NOMBRE

Al hablar de su nombre, confiesan que la escritora gallega les "pone mucho" a todos. "'El Encaje Roto', que es una de las obras que más nos gustan era nuestro libro de cabecera antes de empezar como grupo", afirma Sergio, aunque Pepe reconoce que no tenía ni idea de quién era.

"La figura de Emilia Pardo Bazán es muy interesante porque entraña mucha controversia y era amada tanto por la aristocracia como por el pueblo; y por otro lado nos interesaba la sonoridad del nombre que suena como las alineaciones de fútbol o los escritores de zarzuela y de copla como Quintero, León y Quiroga y cosas así", han señalado.

El grupo ha publicado hasta el momento por su cuenta cinco sencillos --'El paso honroso', 'La Inmaculada Concepción', 'Ciudad de vacaciones', 'Ladrones de cuerpos' y 'Fumata blanca'--, lo que consideran que les hace "estar siempre ahí" y es una forma de llamar la atención.

Pese a ello, dado que autoeditan su material, aseguran que no tienen la capacidad de poder llegar a hacer un EP o un LP con la calidad que les gustaría. "Es una forma de llevarse la música a las redes sociales y por un lado es un buen método para estar en el candelero, pero aspiramos a llegar a publicar en formato físico un LP".

Para ello, confiesan que necesitarían un sello discográfico o un mánager. "Hay un momento en el que, sin ese fuelle de alguien que ponga dinero o nos lleve a las radios, se empieza a complicar la cosa y aunque vemos una sombra negra en que la música independiente de este país no es tan independiente, es un mercado del que lamentablemente estamos fuera".

No obstante, afirman que en su situación actual están "muy a gusto" y están contentos con la acogida que están teniendo sus canciones en todo el país. "Lo que queremos es hacer música y triunfar, no somos mánager ni productores y deberíamos tener a alguien que nos ayudase en eso para seguir potenciando nuestra música", aclaran.

PROCESO CREATIVO

El proceso de creación de las canciones de Emilia, Pardo y Bazán comienza por las letras, que son cosa de Sergio y que indica que pasan por el hecho de alguna frase o algún momento "brillante" que dicen otros miembros del grupo. "Ellos encienden la chispa de fuego que trato de plasmar en esas letras, que son irónicas porque el mundo de hoy da mucha risa pero a la vez aterra".

Así, manifiestan que tras llegar Sergio al local del ensayo con una "semiproducción" inicial de las canciones, el resto las escuchan, les dan alguna que otra vuelta y acaba sonando el producto final.

A ello se unen los videoclips que hasta el momento han llevado a cabo y en los que siempre intentan plasmar su sentido del humor y su personalidad. "Da mucho apoyo el audiovisual y creemos que vamos a hacer otro de este último single", apuntan, para adelantar que tienen otros dos o tres singles para ir lanzando en un futuro.

Respecto a su directo, confiesan que no los preparan de forma especial y que el proyecto nació con un carácter de espontaneidad que se plasma en los conciertos, ya que, dependiendo de la sala en la que estén y del público, salen de una forma o de otra. "Nos encanta tocar y es lo que nos va a mantener ahí".

Emilia, Pardo y Bazán estarán actuando en la Universidad, en Talavera de la Reina, el próximo 7 de noviembre y el 23 de noviembre en Madrid junto a Mr. Cobol en el Thundercat.