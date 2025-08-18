Empieza a funcionar el nuevo aparcamiento público de Casablanca, la primera obra del Plan XCuenca

El presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana; el alcalde, Darío Dolz; la delegada de la Junta, María Ángeles Martínez, visitan las obras de los aparcamientos de Casablanca. - EUROPA PRESS

CUENCA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Desde este lunes 18 de agosto ya se puede utilizar el nuevo aparcamiento público al aire libre del barrio de Casablanca, que es el primer proyecto ejecutado en el marco del Plan XCuenca en los terrenos ferroviarios de Adif en la capital conquense.

El aparcamiento, con entrada en el Paseo de San Antonio , cuenta finalmente con 53 plazas, frente a las 80 que se proyectaron inicialmente, y se ha habilitado también una zona para motos.

"Una cosa es lo que se dibuja en el plano y otra es la realidad y este es un proyecto que se hizo hace varios años y tenemos que tener en cuenta que los vehículos son cada vez más grandes", ha apuntado sobre esta modificación el presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana.

Esta institución se ha encargado de la tramitación de este apartado del Plan XCuenca y a partir de septiembre mantendrá reuniones con la Fundación del Ferrocarril para empezar a diseñar el futuro de las vías, con opciones como la creación de una vía verde, un ciclo raíl de un tren turístico, entre otras.

"Es cierto que es la situación que más retraso lleva, pero no la hemos olvidado y estamos abiertos a las alternativas", ha apuntado el presidente provincial.

"Lo haremos con gente que es conocedora de este mundo, porque nosotros nunca hemos operado sobre unas instalaciones ferroviarias, pero creo que puede ser una dinamización importante de las zonas rurales que atraviesan esos más de 200 kilómetros de vía. que quedarán a disposición de nuestra provincia para darle un impulso económico que hasta ahora no existía", ha añadido Martínez Chana.

EL SEGUNDO APARCAMIENTO, A MEDIADOS DE SEPTIEMBRE

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha recordado que el presupuesto de esta obra ha ascendido a 243.000 euros y cuando esté finalizada la construcción del segundo parking del Paseo del Ferrocarril se habrá invertido un millón de euros en el marco del convenio de las cuatro administraciones (Ayuntamiento, Junta, Diputación y Gobierno de España) con el administrador de infraestructuras ferroviarias.

Este segundo aparcamiento, con 240 plazas, estará finalizado a mediados del mes de septiembre y Dolz ha lamentado que los recursos judiciales a la intervención en estos terrenos "derivaron en una demora en dos años hasta que el Tribunal Supremo dictó sentencia de que se podía ejecutar la obra".

"Más vale tarde que nunca", ha apuntado durante la inauguración de esta obra la subdelegada del Gobierno en Cuenca, Mari Luz Fernández.

También ha asistido a la puesta de largo de esta infraestructura la delegada de la Junta en Cuenca, María Ángeles López, que considera que estos estacionamientos "supondrá un revulsivo importantísimo para la movilidad y para la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Cuenca.