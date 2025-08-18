Los primeros informes avalan la remunicipalización del estacionamiento regulado de la ORA y del cementerio de Cuenca

CUENCA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha valorado la reunión que han mantenido recientemente con el grupo municipal Cuenca en Marcha para el desarrollo del acuerdo que permitió la aprobación de los presupuestos municipales 2025, que incluye medidas como la remunicipalización de los servicios del estacionamiento regulado de la ORA y el cementerio.

A preguntas de los medios de comunicación, Dolz ha explicado que el equipo de Gobierno ha presentado a la coalición Podemos-IU un documento relativo a la paralización de las licencias a las viviendas de uso turístico y los informes relativos al cambio de gestión de estos servicios externalizados.

Dolz ha asegurado que "el primer informe que ha desarrollado la secretaría ve posible la remunicipalización", aunque ha recordado que también tiene que pronunciarse Intervención.

Además, ha añadido que algunos de los puntos del acuerdo "están prácticamente finalizados, como las áreas de distrito o aportaciones económicas que venían sustentadas en el propio presupuesto en cuestiones de transparencia y también de ayudas a asociaciones de vecinos".

Ambas partes han acordado reunirse aproximadamente una vez al mes para evaluar el acuerdo.