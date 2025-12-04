Emprendedores y entidades locales de Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel se repartirán 1,1 millones en ayudas

Firma de ayudas Leader celebrada en el Museo Etnográfico de El Ballestero. - JCCM

El Grupo de Desarrollo Rural (GDR) SACAM Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel ha formalizado la firma de 20 contratos de ayudas Leader con emprendedores, empresas y entidades locales que, gracias a 1,1 millón de euros de ayudas públicas, movilizarán una inversión cercana a los dos millones de euros en estas comarcas.

"Con este dinero, se pondrán en marcha esas 20 iniciativas que vienen a reforzar el potencial económico de la zona, la capacidad inversora de emprendedores y de empresas y, sobre todo, la revitalización de entornos rurales para garantizar esa actividad socioeconómica y, por ende, la generación de empleo o el mantenimiento del mismo y la continuidad de nuestros pueblos".

Así lo ha resaltado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, en declaraciones a la prensa antes del inicio de esta firma celebrada en el Museo Etnográfico de El Ballestero. Acto que ha contado con el alcalde de la localidad, Daniel Garrido; el presidente de SACAM, Gregorio Moreno; la alcaldesa de Pozohondo, Julia Sánchez; y el delegado de Agricultura en la provincia de Albacete, Ramón Sáez; entre otros representantes.

De estos 20 proyectos, según informa el Ejecutivo, siete se corresponden con la convocatoria de ayudas a empresas, ocho con la dirigida a entidades sociales y los cinco restantes son proyectos de emprendimiento, "que son para emprendedores, chicos y chicas que quieren darse de alta como autónomos en localidades que están en extrema o intensa despoblación y que se les ayuda con 27.000 euros".

Se trata de un proyecto dentro de las políticas de desarrollo rural del PEPAC "que solo Asturias y Castilla-La Mancha implementan en el territorio y que están teniendo "grandísimos resultados".

"En este caso, estos cinco proyectos van a estar acompañados con 135.000 euros para dar inicio a esas expectativas empresariales que quieren desarrollar su actividad en los pueblos en los que han elegido", ha añadido el titular regional de Agricultura.

Además, la firma de estos 20 contratos pone de manifiesto el papel de los Grupos de Desarrollo Rural y de las ayudas Leader como herramientas esenciales para "generar oportunidades reales y combatir la despoblación", ya que promueven nuevas inversiones, refuerzan empresas que ya existen y mejoran o llevan nuevos servicios públicos a los pueblos.

En ese sentido, ha destacado el trabajo del Grupo Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel, que ha ejecutado el 100 por cien de los fondos del período Leader 2014-2022, que ascienden prácticamente a cinco millones, y en el actual período ya alcanza el 27 por ciento de ejecución, que llega a otros casi cuatro millones de euros.

Con estos buenos datos, en este Grupo y en el resto de la región, el consejero ha asegurado que el reto que hay a partir de 2028 es "seguir peleando para que la línea Leader siga siendo una realidad dentro del seno de la Unión Europea y para conseguir el mejor rédito posible económico para aplicar en nuestros pueblos.

PROYECTOS EN EL BALLESTERO Y EN NAVA DE ABAJO

Tras la firma de los contratos, consejero ha tenido la oportunidad de conocer uno de los proyectos que hoy se han firmado y que se ha puesto en marcha gracias a una de las nuevas ayudas al emprendimiento del Gobierno regional en este periodo. Se trata de un salón de peluquería de una joven empresaria.

"Alicia, un ejemplo claro de cómo estas ayudas generan actividad económica y contribuyen a frenar la despoblación en municipios como El Ballestero".

Más tarde, en Nava de Abajo, pedanía de Pozohondo, ha visitado la empresa Hielo Cubinava, una muestra de cómo una empresa del medio rural, que emplea a más de diez personas, puede crecer y modernizar su producción gracias al apoyo LEADER.