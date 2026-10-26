Una empresa burgalesa se hace con el contrato de las escuelas infantiles de Toledo y podría arrancar en diciembre

Archivo - Escuela infantil. - IVAN SERRANO/AYUNTAMIENTO - Archivo

TOLEDO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El contrato de licitación de las escuelas infantiles de Toledo ha quedado adjudicado a una empresa burgalesa, Arasti Barca MA, SL, tras recibir la mejor puntuación en la valoración de las cuatro ofertas presentadas a este proceso.

Un proceso que quedó paralizado en el mes de junio, tras el recurso que interpuso la anterior empresa, La Casita de Chocolate, y que quedó desestimado por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales a finales de septiembre.

Así lo ha confirmado, en declaraciones a Europa Press, el concejal de Educación y Servicios Educativos, Daniel Morcillo, añadiendo que si no se presentan recursos a esta adjudicación, la previsión es que esta empresa burgalesa comience a operar en las tres escuelas de la ciudad el 11 de diciembre.

Se produciría, en este escenario, otro cambio de empresa, después de que KLC Idiomas Formación, SL, asumiera, por contrato de urgencia, el servicio en el mes de septiembre, por un periodo de tres meses.

Tal y como se indica en la Plataforma del Sector Público del Ministerio de Hacienda, recogida por Europa Press, Arasti Barca MA, SL, es la que saca mejor puntuación, y la segunda mejor puntuada es KLC Idiomas Formación, SL, la empresa que actualmente se ocupa de las escuelas infantiles.

Con un presupuesto de 8,6 millones de euros durante dos años, se requiere al primer clasificado, Arasti Barca MA, SL, "al resultar su oferta la mejor", para que en un plazo máximo de diez días proceda a presentar la documentación pertinente y certifique los requisitos legales de solvencia.

En este punto, el concejal de Educación ha señalado que en este plazo se pueden presentar recursos a dicha adjudicación.

Al margen del proceso, Morcillo ha confiado en que este nuevo cambio para las escuelas infantiles no genere ningún trastorno a las familias, a los niños y a las trabajadoras de las mismas.