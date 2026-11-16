La empresa Miguelitos Ruiz de La Roda (Albace) se alza con el premio Pyme del Año Carrefour

Miguelitos Ruiz, Premio a la Mejor PYME de C-LM. - JCCM

ALBACETE 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El premio Pyme del Año Carrefour en Castilla-La Mancha ha recaído este 2026 en la empresa familiar Miguelitos Ruiz, de La Roda, entidad de la que ha ensalzado su papel la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco.

Franco ha asistido a la entrega de este reconocimiento en Albacete, donde ha destacado la trayectoria de la pyme galardonada, personificando en su propietario, Pepe Ruiz, el crecimiento de una empresa familiar que cuenta con 75 años de historia y que ha conseguido situar su marca y su producto como uno de los grandes referentes de la 'Marca CLM' en el ámbito gastronómico nacional e internacional.

"Ese sentimiento de pertenencia y de orgullo colectivo está muy presente en un producto como los Miguelitos Ruiz, que son conocidos en muchos lugares del mundo", ha valorado.

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se ha valorado la alianza entre grandes superficies y firmas internacionales con proveedores locales en el comercio minorista de la región, señalando que este trabajo conjunto es garante del impulso del comercio al por menor en la Comunidad Autónoma, ha informado la Junta en nota de prensa.

En este acto, la consejera ha agradecido a Carrefour la apuesta por los productos locales, que hace que la firma trabaje con más de 270 proveedores de proximidad en Castilla-La Mancha en lineales tan diferenciales como el queso, el vino, la carne, el ajo o los dulces, identificados en el hipermecado como producto regional.

"Esa alianza entre grandes empresas, en este caso de capital francés, y las pymes de Castilla-La Mancha permiten no sólo ofrecer productos de gran calidad, sino que esas sinergias consoliden incrementos en la cifra de negocios, en la ocupación y en la actividad del comercio minorista en nuestra región", ha indicado.

A este respecto, Patricia Franco ha informado de los últimos datos publicados por el INE en relación a la cifra de negocio del comercio al por menor en la región, que a precios corrientes, esto es, descontados los efectos de la inflación, "ha crecido por encima del 2% en los nueve primeros meses del año, y ya cerró el año 2025 con un crecimiento superior al 5%", ha detallado la consejera, valorando que estos crecimientos se sitúan además por encima del comportamiento medio de este indicador en el conjunto del país.

"Son 111.000 las personas que trabajan en el comercio minorista en la región, y ha crecido también el empleo y el número de locales a lo largo de este año en Castilla-La Mancha", un buen comportamiento, ha valorado la consejera, en un sector esencial para el desarrollo económico y social de Castilla-La Mancha.

FERIAS COMERCIALES

Así, Patricia Franco ha informado también de la convocatoria de apoyo a ferias comerciales en Castilla-La Mancha, que mantiene su plazo de solicitud abierto desde el pasado viernes y durante un periodo de un mes con una dotación económica de 400.000 euros, para que entidades locales, instituciones y entidades sin ánimo de lucro "puedan seguir potenciando y favoreciendo nuestro comercio local, porque es una actividad que genera músculo económico y un gran indicador sobre la evolución en un territorio".

Si ese impulso, ha señalado Patricia Franco, "se hace a través del compromiso con los proveedores locales y con el producto de cercanía y calidad, se consigue algo diferencial y la posibilidad de ofrecer alimentos únicos a los consumidores en toda nuestra región", ha finalizado.

De su lado, la concejala de Empleo, Innovación y Promoción Económica, Lucrecia Rodríguez de Vera, ha agradecido a Carrefour la gran labor que viene desarrollando desde hace más de dos décadas para impulsar el desarrollo de la industria agroalimentaria regional y contribuir al crecimiento de las pequeñas y medianas empresas locales, como un ejemplo más de su apuesta inequívoca por el producto de proximidad y por el tejido empresarial de nuestra tierra, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

En nombre del Ayuntamiento, la concejala ha felicitado a Miguelitos Ruiz tras alzarse con el Premio a la Mejor PYME de Castilla-La Mancha, tras una valoración conjunta de los clientes y un jurado profesional de la compañía.