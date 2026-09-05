Empresa promotora de Meta constituye la garantía urbanística vinculada al proyecto en Talavera de la Reina

La promotora de Meta en Talavera tiene 10 días para garantizar la monetización del 49% de las parcelas por 1,08 millones - JCCM

TOLEDO 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha continúa avanzando en la tramitación del Proyecto de Singular Interés (PSI) Meta Data Center Campus, que se desarrollará en Talavera de la Reina, después de que la empresa promotora, Zarza Networks S.L., filial de Meta, constituyera el pasado 2 de septiembre la garantía vinculada a la monetización del 49% del aprovechamiento urbanístico de titularidad municipal.

La formalización de esta garantía representa un paso fundamental para la ejecución del proyecto, al dar cumplimiento a uno de los requisitos necesarios para culminar el proceso urbanístico previsto en el PSI y avanzar hacia la plena materialización de esta importante infraestructura tecnológica, ha informado el Gobierno regional en nota de prensa.

La directora general de Planificación Territorial y Urbanismo, Silvia López, ha destacado que "el Gobierno regional continúa impulsando la tramitación de una actuación estratégica para Talavera de la Reina y para Castilla-La Mancha, favoreciendo el desarrollo de un proyecto asociado a la innovación tecnológica, la transformación digital y la atracción de inversión en el territorio".

Este avance se produce tras la aprobación definitiva, por parte de la Consejería de Fomento, del Proyecto de Reparcelación derivado del PSI Meta Data Center Campus, mediante resolución de 7 de agosto de 2026, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el pasado 21 de agosto.

Asimismo, López ha asegurado que "la aprobación de la reparcelación, unida a la constitución de la garantía por parte de la empresa promotora, permite seguir dando pasos decisivos en la ordenación y desarrollo de los terrenos sobre los que se implantará el futuro campus de centros de datos, a través de la aprobación de la reparcelación del campus de Meta con una inversión privada de 750 millones de euros para la ciudad de la cerámica".

Asimismo, con este instrumento urbanístico queda definida la distribución de las parcelas resultantes que darán soporte a las instalaciones previstas. Como siguiente paso, la Dirección General de Planificación Territorial y Urbanismo procederá a emitir la correspondiente certificación administrativa, trámite necesario para la posterior inscripción en el Registro de la Propiedad de las parcelas resultantes del Proyecto de Singular Interés.