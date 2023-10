Empresarios de Polígono industrial Toledo avisan de denuncias a la CHT si continúa su silencio tras los daños de la DANA

TOLEDO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Varios empresarios del Polígono industrial de Toledo han mostrado este martes su hartazgo ante la falta de respuestas de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) tras los daños registrados por la DANA del pasado mes de septiembre, y por ello han advertido de que no descartan "judicializar" la situación si continúa el silencio de esta administración, a la que han tildado de "dictatorial".

En la rueda de prensa han comparecido el secretario general de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), Manuel Madruga, junto al presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial de la ciudad de Toledo, Ángel García, así como seis empresarios afectados por la DANA del pasado 3 de septiembre.

En este punto, Madruga ha insistido en que la CHT "actúa de una manera dictatorial" y los ayuntamientos y las comunidades autónomas le "tienen pánico". Además, ha señalado que el colectivo que representa está avisando antes de que esto vuelva a pasar, porque cuando esto suceda, se estaría incurriendo en un "homicidio por negligencia".

Entre las principales prioridades sitúan la limpieza de los arroyos e infraestructuras que tienen que desaguar y la ampliación de algunas de ellas --que son "insuficientes"--. Principalmente, la responsabilidad la han situado en la Confederación Hidrográfica del Tajo, aunque también han repartido obligaciones al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y al Ayuntamiento de Toledo.

Asimismo, han referido que las "valoraciones" que está realizando el Consorcio "no son justas y adecuadas". "La praxis con la que está actuando no nos gusta, no pasan mas de 20 minutos los peritos, las propuestas de valoraciones son absolutamente injustas", ha remarcado Madruga.

Por su lado, Ángel García ha afirmado que si la situación sigue así habrá que ir pensando "si se hacen denuncias" no solo a la CHT, sino a los responsables políticos y técnicos que ostentan responsabilidades, "con nombres y apellidos".

SEIS TESTIMONIOS DE EMPRESARIOS TOLEDANOS

José Antonio Vergas, de Industrias Duero, ha pedido "pensar en la prevención", y concretamente ha reclamado la limpieza de canalizaciones e imbornales. "Si el agua no se limpia no va a drenar", ha lamentado.

Gregorio Juárez, de Finca el Quintillo, ha criticado que la CHT haga "oídos sordos" a la situación que están viviendo las empresas, puesto que "no contesta a un solo escrito", y los ciudadanos se merecen "algo más". "La única relación que queda tener con la Confederación son los tribunales, y esto no es correcto", ha aseverado.

Por su parte, Carlos Alberto Pretel, de Prilux, ha cifrado las pérdidas de su empresa entre 3 y 4 millones de euros, destacando la celeridad con que comunicaron los daños a las autoridades pertinentes, y destacando que la única administración que ha puesto interés ha sido el Ayuntamiento de Toledo.

De su lado, Andrés García, de Tolegarva, que representa a los empresarios agrarios, ha reclamado la puesta en marcha de "soluciones para el futuro", porque aquellos agricultores que no tengan seguro "no van a cobrar nada". Por ello, ha advertido de que se reunirá con estos profesionales en varios pueblos de la provincia, y ante esta situación "posiblemente habrá que hacer acciones en la calle".

Asimismo, Gonzalo Moreno, en representación de los vecinos de la calle Río Mundo, se ha quejado de que no les ha querido "ayudar nadie" y han tenido que aprobar una derrama en la comunidad de vecinos para sufragar gastos.

Por último, Luis Miguel Carmen, de Politol, ha cifrado sus pérdidas en medio millón de euros y lamentado que, después de llevar media vida trabajando y pagando impuestos, no tiene la culpa de estas consecuencias, pidiendo a las autoridades que se hagan cargo de ayudarles en algo "muy obvio".