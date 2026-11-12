El encendido de las luces de Navidad en Talavera será el 27 de noviembre coincidiendo con el Black Friday

TOLEDO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Comercio y Festejos de Talavera de la Reina, María Pilar Guerrero, ha avanzado que el encendido de las luces de Navidad está previsto para el próximo viernes, 27 de noviembre, por la tarde, coincidiendo con el fin de semana del Black Friday, con el objetivo de animar las compras y favorecer al comercio local.

A preguntas de los periodistas ha señalado que la intención es que coincida con el fin de semana donde los comercios realizan descuentos especiales, y con el encendido se pretende "animar a los talaveranos y visitantes a pasear por la zona comercial de Talavera y comprar en nuestros comercios".

El objetivo, ha dicho Guerrero, es colaborar desde el Ayuntamiento para ayudar e impulsar las compras en nuestro comercio local", ha informado el Consistorio en nota de prensa.