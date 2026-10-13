El encendido navideño en Toledo se adelantará al 27 o 28 de noviembre debido a las elecciones generales

Archivo - Iluminación navidad en Toledo. Luces. - AYUNTAMIENTO - Archivo

TOLEDO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha anunciado que el encendido navideño de la ciudad de este año se adelantará al 27 o al 28 de noviembre debido a la convocatoria electoral.

A preguntas de los medios tras participar en el FAKE X-MAS Fest de Apace, Velázquez ha recordado que el pasado año se comprometió públicamente a celebrar el encendido el día 29, una fecha que, además, coincide con el inicio del Adviento, aunque ha explicado que, ante la convocatoria electoral, será necesario adelantarlo a una de las dos fechas anteriores.

ZONA DE BAJAS EMISIONES

Asimismo, en relación con la Zona de Bajas Emisiones, Velázquez ha cuestionado que Vox haya respaldado medidas de este tipo en otras ciudades y capitales de España, así como en Talavera de la Reina, mientras que en Toledo ha votado en contra de la ordenanza, y ha insistido en que la propuesta municipal no incorpora nuevas limitaciones para los vehículos ni un régimen sancionador añadido.

El alcalde ha insistido en que "no es un capricho", sino una obligación legal para las ciudades de más de 50.000 habitantes, por lo que ha defendido que el equipo de Gobierno trabaja para cumplir con la legislación mediante una ordenanza que, según ha recordado, no establece nuevas restricciones ni un régimen sancionador para los toledanos.

"Lo que hacemos es cumplir con una ley", ha afirmado Velázquez, quien ha explicado que la ordenanza adapta la normativa a la realidad de Toledo y a una zona que ya cuenta con limitaciones de tráfico, como es el Casco Histórico.

Asimismo, Velázquez ha señalado que la Zona de Bajas Emisiones "no formaba parte de ninguno de los programas electorales de los partidos que integran el Gobierno municipal", pero ha indicado que la obligación de cumplir la ley "exige adoptar las medidas necesarias para evitar consecuencias económicas para la ciudad".

En este sentido, ha advertido de que el incumplimiento podría obligar al Ayuntamiento a devolver hasta seis millones de euros en subvenciones ya recibidas. Por ello, ha apelado a la responsabilidad de los grupos políticos y ha defendido que gobernar implica tomar decisiones que, en ocasiones, pueden no coincidir con los planteamientos iniciales.

"Cuando estás en el Gobierno toca ser responsable, cuando estás en el Gobierno toca tomar medidas que pueden no ser muy coincidentes con lo que tenías previsto, pero eso es gobernar y eso es responsabilidad", ha manifestado.