Encuentran sin vida en Villamanrique al hombre desaparecido desde el martes en Torre de Juan Abad

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CIUDAD REAL 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El hombre de 72 años que permanecía desaparecido desde el pasado martes en Torre de Juan Abad (Ciudad Real), Francisco Javier Basterra Molina, ha sido localizado sin vida este viernes en una finca del término municipal de Villamanrique.

Así lo han confirmado fuentes de la Guardia Civil y del Ayuntamiento de Torre de Juan Abad a Europa Press, que han precisado que el cuerpo del hombre ha sido encontrado a pocos metros de su vehículo, después de varios días de búsqueda en los que han participado efectivos de la Benemérita y numerosos vecinos de la zona.

Por el momento se desconocen las causas del fallecimiento y cuándo pudo producirse la muerte, extremos que deberán determinarse tras el hallazgo.

Precisamente, el dispositivo de búsqueda se había ampliado durante las últimas jornadas a esta zona y a otros municipios próximos.

Francisco Javier, que padecía un deterioro cognitivo, estaba siendo buscado desde el martes después de que se perdiera su rastro en Torre de Juan Abad.

Según la información disponible durante la búsqueda, se había marchado con el coche de su hija, un Seat Ateca gris oscuro.

LA BÚSQUEDA SE HABÍA AMPLIADO A VILLAMANRIQUE

La Guardia Civil desplegó durante estos días un amplio operativo para tratar de dar con el hombre, en el que llegaron a participar medios aéreos y se analizaron cámaras de las carreteras de la zona.

A estas labores se sumaron también numerosos vecinos de Torre de Juan Abad y de localidades cercanas, que participaron en distintas batidas por caminos y zonas rurales ante la preocupación creciente por el paso de las horas.

Este jueves, de hecho, el rastreo se amplió y se organizó una batida por caminos de Puebla del Príncipe, Almedina y Villamanrique, localidades próximas a Torre de Juan Abad.

Las labores continuaron este viernes hasta que finalmente el hombre ha sido localizado sin vida en una finca de Villamanrique y a escasos metros del vehículo que también estaba siendo buscado.