IV Premios Nacionales de Enfermería 2026. - CONSEJO GENERAL DE ENFERMERÍA

MADRID/ALBACETE 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Enfermería (CGE) ha galardonado en los IV Premios Nacionales de Enfermería a seis enfermeras "referentes" en la profesión y a la actriz Candela Peña, por su labor de difusión y apoyo al trabajo de las enfermeras.

Los galardones se han entregado en una gala celebrada este miércoles en el auditorio Íñigo Lapetra, en la sede del CGE. Los ganadores se han decidido a través de un sistema mixto, que ha combinado los miles de votos obtenidos en una votación popular 'online' entre 30 finalistas, designados por el jurado, y la valoración de ese mismo jurado.

En la categoría de Ámbito Asistencial, la premiada ha sido la enfermera referente de la unidad funcional de heridas de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete Remedios Nieto Carrilero, mientras que en la categoría de Ámbito Docente ha sido la enfermera Nely Soto, profesora titular en la Universidad Pública de Navarra.

En cuanto a la categoría de Ámbito Investigador, la agraciada ha sido la responsable de Docencia e Investigación en Enfermería en la Subdirección de Enfermería y Cuidados de la Dirección General de Osakidetza (Álava), María Ángeles Cidoncha; y en el Ámbito Gestor el premio ha recaído en el enfermero Alejandro Lendínez, director gerente del Hospital Asociado Universitario Virgen de la Poveda (Madrid).

Por su parte, la expresidenta de la Conferencia Nacional de Decanos de Enfermería (Granada) Inmaculada García ha sido premiada en la categoría de Ámbito de Trayectoria Profesional. En esta edición se ha incluido una nueva categoría, a la enfermera con la mejor Trayectoria Joven, que ha recibido la enfermera del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) y doctoranda en Ciencias de la Salud en la Universidad de Burgos Elena García Alonso.

CANDELA PEÑA, RECONOCIDA POR SU DEFENSA DEL PAPEL DE LA ENFERMERÍA

El premio a la persona ajena a la profesión ha sido otorgado a la actriz Candela Peña, en reconocimiento a su defensa, ante los medios de comunicación, de la sanidad pública y universal y el papel esencial de las enfermeras dentro de los sistemas de salud.

"Humanamente, los cuidados y el estar es lo más importante. Yo he pasado mucho tiempo en hospitales, y me da igual que sean enfermeras de UCI, de turnos de noche, al final se crean unos vínculos personales importante y, para mí, estáis en el top de las personas más importantes del mundo; todo es cuidados y el acompañar. Me siento absolutamente honrada y esto me hace más ilusión que cualquier premio de mi profesión. Os admiro infinito", ha expresado Peña al recibir el reconocimiento.

El presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, ha destacado que estos galardones se plantean "lejos de la demagogia y las palabras elogiosas" que transmiten las autoridades sanitarias al tiempo que "permiten la escasez de más de 100.000 enfermeras", "toleran" que se encasille a las enfermeras "en un escalón inferior" y "se niegan" a modificar "leyes obsoletas que no definen las competencias enfermeras tal y como son hoy".

La gala iba a celebrarse el pasado 28 de octubre, jornada en la que se produjo el accidente de trenes en Urda que ha dejado 69 víctimas mortales. Por ello, desde el CGE han comenzado trasladando el pésame a las familias y seres queridos de los fallecidos, así como el apoyo a los heridos y a quienes todavía sufren las consecuencias.

Asimismo, la adjunta a la Presidencia y directora de Relaciones Institucionales del Consejo General de Enfermería, Raquel Rodríguez, ha expresado el reconocimiento de la institución a los profesionales sanitarios que participaron en la atención a las víctimas.