Entidades privadas que trabajen con personas con discapacidad de CLM podrán solicitar subvenciones desde este miércoles

TOLEDO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Discapacidad de la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha ha publicado este martes la convocatoria de subvenciones a entidades privadas de iniciativa social para el mantenimiento de centros, servicios y desarrollo de programas destinados a la atención de las personas con discapacidad en la región. El plazo de la presentación de solicitudes será de veinte días, a contar desde este miércoles.

Según recoge la resolución, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha en su edición de este martes y recogida por Europa Press, la cuantía máxima estimada destinada a esta convocatoria es de 71.102.976 euros.

El importe máximo individualizado por cada programa no excederá de 5.000.000 euros en el caso de expedientes de carácter regional, y de 150.000 euros en el caso de expedientes de carácter provincial.

Las solicitudes se dirigirán a la Dirección General de Discapacidad de la Consejería de Bienestar Social o a la delegación provincial correspondiente de la Consejería y se presentarán de forma telemática con firma electrónica mediante el formulario habilitado al efecto en la sede electrónica de la Administración de la Junta.

Se presentará una única solicitud por cada programa a financiar y se adjuntarán a la misma como anexos, a través de la sede electrónica. En el caso de que alguna entidad presentase en plazo, más de una solicitud para un mismo programa, será tramitada exclusivamente la presentada en último lugar, siendo anuladas las restantes.