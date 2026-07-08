Entidades sociales de C-LM pueden pedir ayudas para contratar a desempleados en riesgo de exclusión desde este jueves

Nueva aula de formación profesional que ha puesto en marcha la empresa Meisa en el Polígono La Nava de Puertollano. - EUROPA PRESS

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 8 (EUROPA PRESS)

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha avanzado que el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de este miércoles ha publicado una nueva convocatoria de ayudas para la contratación de personas desempleadas en riesgo de exclusión social por parte de entidades sin ánimo de lucro, que podrán solicitar a partir de este jueves y hasta el próximo 7 de septiembre para poner en marcha programas que permitirán la contratación de hasta 300 personas.

Durante una visita para conocer la nueva aula de formación profesional que ha puesto en marcha la empresa Meisa en el Polígono La Nava de Puertollano (Ciudad Real), ha señalado que esta línea está dotada con 3,1 millones de euros, que incorpora por primera vez a las personas con Trastorno del Espectro Autista.

En este contexto, la consejera ha alabado el papel del sector industrial que "sale de su zona de confort para avanzar en las necesidades de capital humano que tiene la región".

La consejera, que ha estado acompañada del presidente de Meisa, Martín Mora; del subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño; y del alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, entre otros representantes empresariales e institucionales, ha explicado que el nuevo centro de formación profesional de Meisa, puesto en marcha con la colaboración de la Junta de Comunidades, suma ya un total de 347 centros de este tipo en Castilla-La Mancha.

En el nuevo centro de Meisa Puertollano se han formado 16 personas desempleadas en montaje de estructuras metálicas, y a partir de julio se incorporará un nuevo programa de formación para la instalación de tuberías, del que se podrán beneficiar otros 15 alumnos, hasta superar la treintena de personas.

Patricia Franco considera que se trata de un modelo muy positivo "porque permite la formación profesional con el compromiso de la empresa de que al menos el 40% de las personas sean contratadas tres meses después de su periodo formativo, si bien la propia empresa ya ha expresado su intención de superar esta porcentaje para llegar al 100%".

La consejera considera que este modelo de colaboración público privada "refuerza el proceso de formación del sector y consolida el mercado de trabajo para paliar la falta de capital humano en determinados sectores".

NUEVO PLAN DE EMPLEO EN PUERTOLLANO

En este contexto ha destacado las políticas activas de empleo desarrolladas por el Ejecutivo autonómico, y ha anunciado que se ha dado traslado al Ayuntamiento de Puertollano de la resolución definitiva del programa de Apoyo Activo al Empleo para esta ciudad, con una inversión de 2,2 millones de euros, que dará una oportunidad laboral a 222 personas desempleadas.

A esta cantidad el Gobierno regional sumará más de 120.000 euros para formar a 70 personas de este plan en el ámbito industrial, procesamiento de datos o jardinería, con la coordinación del consistorio.

De su lado, el subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño, ha agradecido a Meisa su apuesta por la formación profesional para personas empleadas, "una estrategia que va en la misma línea que el Gobierno de España, que ha consolidado la formación profesional como estrategia de país".

Así, ha recordado que desde el año 2018 se ha pasado de una inversión de 187 millones anuales hasta los 1.200 millones en la actualidad, con una inversión acumulada de más de 7000 millones de euros y la creación de más de 400.000 plazas de formación profesional, a lo que hay que añadir la elaboración de un Real Decreto para garantizar la calidad de los centros de formación.

QUIJOTES DE PUERTOLLANO

Por su parte, el alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, ha agradecido el esfuerzo de las familias Mora y Viñas, "que han sido verdaderos quijotes de la ciudad", por su apuesta por el sector industrial y unas empresas que se han convertido en "referencia nacional y europea".

El alcalde también se ha congratulado de la "visión de futuro" de Meisa para reforzar el mercado laboral con personal cualificado.

En la comparecencia ante los medios también ha intervenido el presidente de Meisa, Martín Mora, quien ha mostrado su satisfacción por "haber cerrado un círculo formativo" que se inició en febrero de 2018 con la inauguración del primer centro de formación y reciclaje en Puertollano, al que se sucedieron los de Castellón, Huelva y Algeciras.

"Espero que centro de formación de Puertollano traiga muchas alegrías, mucho futuro y mucha seguridad a la empresa", ha concluido.