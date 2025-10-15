Entra en vigor el nuevo contrato de limpieza de Talavera que asciende a 64,5 millones y tendrá una validez de 10 años

El Alcalde Rubrica Con Prezero El Nuevo Contrato De Limpieza De 64,5 Millones "Que Supondrá Un Cambio Radical En La Ciudad" - AYTO TALA

TOLEDO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha rubricado con los responsables de la empresa PreZero el nuevo contrato de limpieza viaria, que entra en vigor este miércoles y que tendrá una validez de 10 años; asciende a 64,5 millones de euros; "y supondrá un cambio radical en la ciudad".

Así se ha pronunciado tras la firma con Pablo Redondo, director de la Comunidad de Madrid, Tratamiento, Castilla-La Mancha y Extremadura de PreZero, Salvador Nieves, delegado de Castilla-La Mancha y Extremadura de PreZero, y Anabel Paniaga, gestora del contrato de limpieza viaria en Talavera, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Gregorio ha resaltado que ha sido el actual equipo de Gobierno quien ha sido capaz de sacar adelante este contrato que estaba caducado desde el año 2019; "creo que es uno de los días más importantes para un alcalde" después de dos años de "buena gestión y de arduo trabajo" que han dado sus frutos.

El dinero anual destinado a limpieza viaria se incrementa en casi 2 millones de euros; "es mucho más de lo que había y eso va a hacer que nuestra ciudad sea mucho más limpia", ha dicho Gregorio, que también ha dado las gracias a PreZero "por haber apostado también por Talavera".

La empresa nada más que cuente con los materiales y la maquinaria pertinente comenzará con este contrato que persigue "que esta ciudad vuelva a estar limpia", aunque ha reconocido que Talavera arrastra suciedad "desde hace años".

EL CONTRATO

La empresa ha realizado una inversión de 3.835.000 euros para renovar la flota al "cien por cien", puntera en el mercado con los últimos avances tecnológicos y en materia de reducción de emisiones y seguridad, con más de un 30 por ciento de vehículos eléctricos, que repercute en una disminución, de manera muy notable, en la huella de carbono asociada al contrato, además de medidas dirigidas a reducir las emisiones acústicas y el consumo de agua.

La empresa pondrá a funcionar: 3 barredoras grandes, 4 barredoras medianas (una de ellas eléctrica), 1 Barredora sobre camión, 1 baldeadora sobre camión, 2 baldeadoras pequeñas, 6 camiones brigadas, 10 vehículos auxiliares eléctricos, 2 recolectores de carga trasera, 1 fregadora-Decapadora de pavimentos, 2 vehículos eléctricos hidrolimpiadores con agua caliente, 4 vehículos de Inspección, 1 camión gancho de contenedores y 4 contenedores, 25 contenedores de trasera para eventos y limpiezas especiales, y sopladoras y desbrozadoras eléctricas.

Dentro de esta inversión, se han destinado más de 200.000 euros a mejorar los Sistemas de Gestión del servicio, para reforzar el compromiso de la empresa con la eficacia operativa diaria, con la creación de un Centro de Control que gestionará una Plataforma Informática de Gestión EcoSAT, facilitando las operaciones y maximizando el reporte de datos al sistema informático.

Supondrá la gestión de flota, de rutas, actividades y servicios, además de una gestión en tiempo real de todas las incidencias y peticiones por distintos canales de entrada, así como mejoras en el servicio de atención a la ciudadanía, con nuevos sistemas como GPS, terminales móviles para todos los equipos de trabajo, implantación en papeleras para registros de recogidas, Línea Verde, relojes de presencia.

Además, la empresa contará con nuevas instalaciones, con una base donde se ubicarán las oficinas, taller, lavadero y cocheras y 2 cuartelillos ubicados en distintos puntos de la ciudad. Se incorporarán medios que permitan el ahorro y el control del agua y reducción de consumo de energía eléctrica, como el uso de luz natural, la instalación de placas solares, mecanismos de ahorro de agua, además de la instalación de cargadores eléctricos en las instalaciones para alimentar a la flota eléctrica.

El personal actual de PreZero tiene una experiencia de 26 años prestando este servicio en Talavera de la Reina y cuenta con una plantilla de 122 trabajadores en el contrato actual de Talavera.

Con este contrato se reforzarán los servicios y las frecuencias durante distintas épocas del año como son las vacaciones, las campañas de hojas, los refuerzos en eventos extraordinarios y servicios de urgencia, y se dará un servicio de 24 horas los 365 días del año.

COLABORACIÓN

José Julián Gregorio ha pedido a los talaveranos colaboración para mantener limpia la ciudad, haciendo uso de contenedores y papeleras y no depositando basura en lugares indebidos, y ha animado a que "denuncien" cuando sean testigo de estas inapropiadas actuaciones.

Ha avanzando que la Policía Local está investigando vertidos ilegales en determinados puntos de la ciudad, y de hecho ha confirmado "que esta misma mañana se han abierto varios expedientes".

De la misma manera ha indicado que todas las concejalías van a implicarse en una campaña "para que todos nos concienciemos" y se ha mostrado convencido de que la limpieza de Talavera va a dar "un paso de gigante" con este nuevo contrato".