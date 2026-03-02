El equipo de Ciudad Real representará a la UCLM en la final de la Liga de Debate Universitario del G-9

Final de Debate de la UCLM en las Cortes - CORTES

TOLEDO 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'Lextravagantes', integrado por los estudiantes del Grado en Derecho y del Máster Universitario en Acceso a la Abogacía en Ciudad Real Daniel Martín, Ana M. Martín, Elena Mateo, Amalia Romero y Verónica Sánchez, ha ganado la final intercampus de la Liga de Debate de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), disputada este viernes en las Cortes regionales.

Además de recibir un premio en metálico, representarán a la institución en la final de la Liga de Debate del Grupo 9 Universidades (G-9), que tendrá lugar en la Universidad de Zaragoza del 11 al 13 de marzo, ha informado la UCLM en nota de prensa.

El rector, Julián Garde, ha dado la bienvenida a las personas participantes agradeciendo su entusiasmo, así como la hospitalidad de las Cortes de Castilla-La Mancha, la labor organizativa del Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Compromiso Social y la dedicación del profesorado que forma parte del jurado.

Garde ha subrayado que esta final se disputa en esta sede parlamentaria desde 2013 y ha vinculado esta última edición al 40º aniversario de la UCLM, que se celebra este curso. También ha destacado la alta participación, con 73 estudiantes organizados en 19 equipos.

"Hoy, aquí, nuestros estudiantes no solo compiten: ejercen ciudadanía. En una sociedad que necesita más escucha y menos ruido, la UCLM apuesta por el pensamiento crítico, la responsabilidad democrática y el servicio público a Castilla-La Mancha", ha afirmado.

Por su parte, el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, se ha sunado a esta bienvenida señalando que la UCLM es "el mejor fruto" de la autonomía política, ya que ha permitido "tomar decisiones propias, retener talento y proyectarlo".

Ha defendido que el Parlamento es el espacio del diálogo público, donde se intercambian puntos de vista desde el respeto, y ha subrayado que quien piensa distinto no es un enemigo, sino un adversario que ayuda a escuchar.

Además, ha reivindicado un lenguaje mesurado frente a los "zascas" y ha valorado la Liga de Debate como un ejercicio útil para practicar la oratoria, la agilidad verbal y el debate desde la generosidad, sin imponer las propias ideas.

EL DEBATE

En esta edición, el Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Compromiso Social ha propuesto como tema de discusión si la juventud está perdiendo su capacidad de diálogo en la era de las redes sociales. Cada ronda ha consistido en la confrontación de argumentos por parte de dos equipos, uno a favor y otro en contra, de acuerdo con las limitaciones de tiempo y forma.

La valoración final ha tenido en cuenta también aspectos como la argumentación, el rigor, los recursos externos del orador o la expresividad, entre otros. La competición establece un primer premio de 375 euros y un segundo premio de 250 por equipo en la fase final por campus. El ganador, además de clasificarse para la final nacional con un premio a determinar por el G-9, obtiene 750 euros.

En la final intercampus se ha proclamado finalista el equipo 'Las migas argumentativas', de Toledo, integrado por la estudiante del Doble Grado en Derecho y Estudios Internacionales Lucía Martínez y los estudiantes del Grado en Estudios Internacionales Elena Arias y Jesús Lozano.

Como semifinalistas se han clasificado los equipos 'Usufructuarios' y 'Contrargumentarios', de Albacete y de Cuenca, respectivamente. Forman parte del primero Leticia Moreno, Carolina Navarro, Pedro Antonio Pérez, Marta Rodrigo y Luis Tévar, estudiantes de Derecho. Al segundo pertenecen Julio Urbán, Sara Garrigues, Ariadna Martínez y Paula E. Rehkugler, estudiantes del Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual y de Ingeniería Biomédica.