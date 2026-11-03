El equipo de Gobierno ciudadrealeño condena de manera "rotunda y sin paliativos" la nueva agresión de la sede del PSOE

Sede vandalizada del PSOE. - PSOE

CIUDAD REAL 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Ciudad Real ha condenado "de manera rotunda y sin paliativos" la nueva agresión que ha sufrido la sede local del Partido Socialista en Ciudad Real.

"Se trata de un hecho absolutamente injustificable que merece el rechazo unánime de toda la sociedad, con independencia de las diferencias políticas o ideológicas", ha informado en nota de prensa.

"El respeto, la convivencia y la libertad son principios fundamentales de una sociedad democrática y no pueden verse amenazados por actos de violencia o intimidación".

Por todo ello, el equipo de Gobierno ha trasladado su solidaridad a los representantes y miembros del Partido Socialista de Ciudad Real y ha reiterado su rechazo a cualquier forma de agresión contra sedes, personas o instituciones.