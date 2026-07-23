Equipo Gobierno talaverano analiza todas las posibilidades jurídicas para impedir la instalación de planta de biometano

El alcalde de Talavera, José Julián Gregorio - AYTO TALAVERA

TOLEDO 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina está analizando "todas las posibilidades jurídicas" para impedir la instalación de la planta de biometano, al tiempo que ha reiterado que el origen de esta situación se encuentra en las decisiones adoptadas durante el anterior mandato socialista.

"El 24 de abril de 2023, cuando yo no estaba gobernando y gobernaba Agustina García, el promotor presentó la solicitud de evaluación ambiental integrada", ha explicado el alcalde, José Julián Gregorio, añadiendo que posteriormente, el 28 de octubre de 2024, la empresa propuso una nueva ubicación tras adquirir una parcela próxima al límite del término municipal de Talavera.

El alcalde ha cuestionado que durante la primera tramitación del proyecto, cuando la planta se planteaba en Montearagón, no se presentaran alegaciones por parte del anterior Gobierno municipal. "¿Por qué cuando la planta estaba en Montearagón Talavera no hizo alegaciones?", se ha preguntado.

En rueda de prensa, el alcalde ha reiterado que "no va a convertir a Talavera ni a la comarca en un vertedero", pero también ha señalado que "no va a cargar con la culpa de otras administraciones cuando son las responsables".

En ese sentido, ha explicado que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha dado el visto bueno a la instalación de una planta de biometano cercana a Talavera y Cazalegas "a pesar de que contaba con un informe con reparos de Medio Ambiente de este Ayuntamiento", pero el Gobierno regional --ha dicho-- ha optado por tomar como válidas las alegaciones presentadas por la empresa que pretende la instalación de la citada planta.

Gregorio ha asegurado que el presidente regional, Emiliano García-Page, "ha enviado un regalo envenenado a los talaveranos" y ha insistido en que "Page es el responsable".

Además, ha dejado claro que "este alcalde sí está preocupado por los talaveranos y por los vecinos de la comarca", motivo por el que ha solicitado "todos los informes necesarios a Sanidad, a la Confederación Hidrográfica del Tajo y a la Agencia del Agua; informes, informes y más informes técnicos para que se pronuncien sobre la instalación de la planta; en mi mano no va a quedar".

También ha calificado de "vergüenza" que "una alcaldesa como Agustina García, que llegó hasta a hacer una modificación puntual del POM ahora se rasgue las vestiduras y diga que ella no tiene ningún tipo de culpa cuando es la mayor culpable, y desde luego este alcalde no lo es".

Además, ha añadido que "la misma culpa que tiene Page que tiene hecho un Plan Regional de Biometanización", que en la actualidad se encuentra en suspenso, en opinión del alcalde "por motivos electorales".