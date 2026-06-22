Equipo de Gobierno talaverano pide a Estado y Junta ayuda para actuar en las murallas conjuntamente

El concejal de Urbanismo, Benedicto García. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo de Talavera de la Reina, Benedicto García, ha dejado claro que el equipo de Gobierno "pide el mismo trato" para el patrimonio de Talavera que para otras localidades y por eso, solicita la ayuda del Estado y de la Junta para actuar en las murallas conjuntamente.

Así se ha pronunciado a preguntas de la prensa sobre la posible ayuda que el Ayuntamiento podría recibir para las murallas después de que el alcalde, José Julián Ggregorio, solicitase el pasado 12 de junio "colaboración urgente" al ministro de Cultura, Ernest Urtasun; a la directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, María Ángeles Albert; y a la viceconsejera de Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Carmen Teresa Olmedo.

Los servicios técnicos municipales constataron "graves patologías estructurales" en el tramo medieval situado junto al callejón de la Barbacana, entre las viviendas de la Corredera del Cristo y Gaspar Duque de Guzmán, especialmente por un desprendimiento parcial de piedra en la parte superior de la almena de la Torre 19, así como la aparición de una grieta vertical de gran profundidad y varios metros de longitud en la Torre 21, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

"Necesitamos que tanto el Estado como la Junta nos presten la misma ayuda que dan a otros lugares antes de que ocurran situaciones como lo que sucedió en Escalona por la falta de mantenimiento y donde llegó a producirse un derrumbe y allí automáticamente y de forma inmediata diversas administraciones se pusieron a disposición del Ayuntamiento de Escalona para ayudar en lo que fuera necesario, algo que nos parece muy bien porque el patrimonio, esté donde esté, hay que protegerlo".

El concejal ha dejado claro que en Talavera "no hay un colapso en las murallas", pero sí han sufrido muchos años "donde no se las ha tomado en consideración", especialmente durante los cuatro años de la pasada legislatura, "donde el Partido Socialista me consta que no hizo absolutamente nada, a excepción de comenzar las obras en Charcón que que después tuvo que terminar y pagar el gobierno actual".

"En Talavera pedimos el mismo trato, y que las administraciones que tienen la obligación de ayudar a los ayuntamientos, actúen cuando éstos no pueden afrontar determinadas actuaciones".

JUNTA DE GOBIERNO

Por otra parte, Benedicto García ha avanzado que en Junta de Gobierno se ha dado luz verde al expediente del contrato de servicio de asistencia técnica especializada para la gestión, ejecución, seguimiento, control, justificación, información, comunicación y visibilidad del Plan de Actuación Integral (PAI) del Ayuntamiento de Talavera de la Reina en el marco del Desarrollo Urbano Sostenible, financiado con cargo al Fondo Europeo Regional 2021-2027, por un importe de 388.995 euros y un plazo de ejecución de 43 meses.

Se da un paso más así para desarrollar los 14,3 millones de euros que el equipo de Gobierno ha logrado de fondos europeos para invertir en varios proyectos que dinamizarán la ciudad.

Además, se ha aprobado la adjudicación del contrato de servicio de actividad física para personas mayores a la empresa TDS Gestión Deportiva S.L. por 78.595,20 euros IVA incluido, por un plazo de dos años.

Se ha aprobado también el expediente del contrato de arrendamiento de inmueble destinado a depósito municipal de vehículos, por un importe de 145.693,68 euros (IVA incluido) y un plazo de cinco años.

En Junta de Gobierno se ha dado luz verde a la licencia de obras para ejecución de estructura metálica como cubierta de zona de carga y descarga en zona de tanques, en edificación situada en el km 125 de la Autovía A-5 de Talavera de la Reina (antiguo Mercado de Ganados y actuales instalaciones de la fábrica Schreiber Foods), por un total de 39.381 euros.

En trámite urgente, Benedicto García ha avanzando que se ha aprobado la calificación y propuesta de adjudicación del lote 3 de la autorización demanial del uso privativo del dominio público del kiosko-bar de la piscina del barrio de Santa María por un periodo de cuatro años y un importe de 2.000 euros, a Viorela Mioara.

A su vez, se ha dado luz verde al proyecto de Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de Escuela Municipal Infantil de Primer Ciclo.